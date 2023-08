Bagarres dans la LHJAAAQ: c'est maintenant tolérance zéro

La Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), dont fait partie les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, amorcera sa 35e saison en septembre prochain avec de nouveaux règlements, dont celui de la tolérance zéro pour les bagarres.

C'est du moins ce qu'a laissé savoir le commissaire Kevin Figsby, aux représentants des médias sur place aujourd'hui au tournoi de golf au Parcours du Cerf à Longueuil, qui lance les festivités de la campagne 2023-24.

Ainsi, un combat entraînera maintenant à l'instigateur une suspension automatique d'un match et une partie additionnelle. Cette suspension minimale de deux matchs pourrait être supérieure selon la gravité de l'altercation, a indiqué Francis Dupont, du service des communications de la LHJAAAQ, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Cette année aussi, la visière sera obligatoire pour les hockeyeurs âgés de 17 et 18 ans.

« Ces nouveaux règlements sont faits pour améliorer la sécurité des joueurs et nous sommes heureux de les avoir mis en place en vue de la prochaine campagne », a fait remarquer le commissaire.

Activités du 35e

Par ailleurs, chaque formation du circuit aura le mandat d’organiser un match local pour souligner les 35 ans du circuit. Les équipes mettront l'épaule à la roue en invitant des anciens qui ont contribué à l’histoire locale des organisations.

De plus, le réseau RDS sera partenaire pour les trois étoiles des matchs ainsi que pour les joueurs de la semaine et la Coupe RDS, remis au gagnant ayant accumulé le plus de points dans la sélection des étoiles. Le pointage des matchs sera aussi affiché sur les plateformes de RDS.

« Avec notre 35e anniversaire, nous voulons que nos équipes s’impliquent avec ceux qui ont fait rayonner leur organisation au cours de leur histoire. Nous voulons créer un sentiment d’appartenance avec nos partisans et nos joueurs et ces activités représentent un pas important », a conclu Kevin Figsby.

Calendrier saison 2023-24

• Les parties hors-concours débutent le vendredi 18 août.

• La saison régulière commence le vendredi 8 septembre.

• La Coupe Canada de l’Est se déroulera les 13-14-15 novembre en Ontario.

• Le match des étoiles de la ligue sera commandité par la LNH et aura lieu en novembre.

• Le Défi mondial Junior A aura lieu du 10 au 17 décembre en Nouvelle-Écosse.

• La Coupe du centenaire se tiendra à Oakville en Ontario et aura lieu en mai 2024.

• Le gala de la Ligue de hockey junior AAA du Québec aura lieu en mai 2024.