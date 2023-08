Plus de 1000 joueurs au Festival de soccer Ascalon

Plus de 1000 joueurs de la région ont pris part Festival de soccer Ascalon 2023, qui s'est déroulé en fin de semaine organisé sur les terrains naturels et synthétiques de Saint Georges.

Les clubs provenaient des équipes récréatives de Saint-Georges, ainsi que de nombreuses équipes des villes et villages voisins. On retrouvait des formations dans les catégories d’âge de 4 à 17 ans, alors que de vendredi jusqu'au dimanche, plus de 150 activités et matchs ont été disputés sur les terrains spécialement aménagés pour l'occasion.

Les responsables de l'Ascalon Saint-Georges ont tenu à féliciter les organisateurs pour le succès remarquable de l'événement et à remercier chaleureusement les nombreux bénévoles qui se sont impliqués durant le Festival et tout au long de la saison de soccer récréatif.