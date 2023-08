Des Beauceronnes championnes canadiennes de canoë-kayak

La deuxième édition de Saint-Éphrem aura lieu le 24 septembre prochain. Trois courses différentes seront proposées afin d'inclure tous les niveaux. Cette année, les coureurs pourront profiter d'un défi de 2 et 5 km en course ou marche, ainsi qu'un défi de 10 km en course. Plusieurs nouveautés seront au programme avec le 2 km qui comportera un ...