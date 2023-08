De la boxe pour venir en aide à deux organismes de la Beauce

Un entraînement de boxe caritatif a pu amasser une somme de 1 200 $ afin de soutenir les organismes Le Bercail et Parrainage Jeunesse le 15 août. Cet événement s'est tenu chez Unis Boxe Beauce à Saint-Georges grâce à l'initiative de Nicolas Grenier, amateur de boxe et directeur approvisionnement chez Groupe RCM.

« Je m’entraîne à la boxe pour garder la forme depuis plusieurs années et cela m’apporte d’immenses bienfaits. En jumelant mon passe-temps à cette activité de financement, je souhaitais promouvoir l’activité physique tout en appuyant deux organisations dévouées au mieux-être de notre communauté », a témoigné l'organisateur.

Les profits de l’entraînement ont été répartis également entre les deux organismes sélectionnés. Une somme de 1 050 $ avait été amassée l’an dernier, pour le Bercail.

Cette fois, l'organisation souhaitait faire connaître davantage Parrainage Jeunesse, un organisme de mentorat pour les jeunes de 3 à 17 ans dans la région de Beauce-Etchemins. Pour expliquer cette approche, Nicolas Grenier parle de sa propre expérience avec l'association.

« J’étais encore aux études quand j’ai eu la chance de parrainer un jeune garçon avec Parrainage Jeunesse. C’est vraiment une cause qui est importante pour moi parce que l’organisme a changé la vie de plusieurs jeunes et bénévoles, mais aussi la mienne », a-t-il cité dans un communiqué de presse.

« Et depuis juin dernier, j’assume à nouveau la présidence de ce bel organisme qui fête ses 40 ans cette année. Je me suis alors donné comme objectif de parler de l’organisme et de sa mission le plus souvent possible. Les besoins de recrutement de bénévoles sont grands, surtout chez les hommes. Être mentor, je trouve que c’est une aussi une bonne façon de faire la différence auprès de nos jeunes qui en ont grandement besoin », conclut le bénévole de longue date de Parrainage Jeunesse.

Pour obtenir davantage d'informations sur ces groupements, vous pouvez visiter leur site web respectif.