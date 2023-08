Belle fin de semaine de pickleball à Saint-Georges

Le pickleball était à l'honneur en fin de semaine dernière à Saint-Georges.

D'abord par un tournoi en double mixte qui s'est tenu au Parc Caron le samedi 19 août. Véronique Berberi et James William Halde ont remporté les grands honneurs alors que Chantal Poulin et Serge Quirion ont obtenu la 2e place. La troisième marche du podium est allée à Carole Pépin et Daniel Rodrigue.

Dimanche, le tournoi en double masculin s'est transporté vers la polyvalente de Saint-Georges, en raison de la température incertaine.

Les trois meilleurs tandems ont été ceux de Bernard Bougie et Luc Busque (or), Daniel Rodrigue et Mario Jacques (argent) ainsi que Serge Quirion et Pascal Bergeron (bronze).