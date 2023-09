Condors Football: « jouer le plus longtemps possible », dit Marc Loranger

Voir la galerie de photos

En entrevue avec EnBeauce.com, la vieille du premier match des Condors Football, l'entraîneur-chef Marc Loranger, s'est confié sur les qualités de son groupe et les objectifs de la saison.

Alors que l'équipe reste sur deux bols d'or lors des deux dernières saisons, cette année marque un tournant avec l'arrivée de nouveaux joueurs, qui devront s'adapter.

« Nous avons une assez jeune équipe avec près de 30 nouveaux venus cette saison. C'est une équipe qui a connu beaucoup de succès ces dernières années, mais les joueurs qui ont contribué massivement à ces succès sont désormais au football universitaire », a expliqué l'entraîneur-chef.

Une équipe jeune qui devra prendre de l'expérience

Pour cette saison 2023-24, l'effectif compte beaucoup de joueurs en première ou deuxième saison, baissant la moyenne d'âge et l'expérience de l'équipe. Les Condors sont d'ailleurs l'une des équipes à avoir le plus jeune effectif dans sa catégorie.

« On a de bons athlètes, mais nous sommes une équipe jeune. Une équipe jeune au football collégial, c'est une équipe qui manque d'expérience, et peut être un peu de maturité physique. Mais nous avons aussi des vétérans et nous espérons que ces derniers pourront faire la différence en notre faveur », a détaillé Marc Loranger.

« Nous sommes présentement invaincus, et évidemment, nous adorerions rester comme cela, en sachant que ce n'est pas très réaliste. L'objectif principal est de jouer le plus longtemps possible et de gagner le dernier match que l'on joue » a-t-il conclu.

Les Condors auront l'occasion de montrer leur niveau ce samedi 2 septembre dès 19 h 30 sur leur terrain du Cégep. La formation rendra également hommage aux équipes de 1980 et 1988, qui ont également remporté le bol d'or.

Visionnez l'intégralité de l'entrevue vidéo de Marc Loranger ci-dessus.