Chiens pour retrouver le gibier blessé: le projet pilote se poursuit

Mis en place au printemps 2022 en collaboration avec l’Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, le projet pilote du gouvernement québécois, pour faciliter la recherche de gibier blessé à la chasse, se poursuit cet automne.

Depuis quelques années, les chasseurs et chasseuses peuvent recourir aux services de conducteurs de chiens de sang pour rechercher un gibier grièvement blessé dont ils ont perdu la trace. Le travail de leurs chiens spécialement dressés pour la recherche permet de retrouver rapidement l’animal et de lui éviter des souffrances inutiles.

Jusqu’au printemps 2022, les conducteurs n’étaient pas autorisés à porter ou à utiliser une arme à feu lors de leurs recherches. Cette réglementation, qui s’applique de jour comme de nuit, complique parfois leur travail.

Or, dans le cadre du projet pilote, qui se poursuit cet automne, 50 conducteurs participants sont exceptionnellement autorisés à porter une arme à feu et à l’utiliser, même la nuit, pour abattre un gibier blessé mortellement à la chasse. Bien sûr, leurs armes doivent être de l’un des calibres autorisés pour chasser le gibier recherché, et ce, peu importe la période de chasse en cours (arme à feu, arc ou arbalète).

Des coups de feu en pleine nuit?

Il est possible que des coups de feu soient entendus la nuit, près des territoires de chasse, pendant la durée du projet pilote. Sachez cependant que les participants au projet pilote sont également tenus de respecter un certain nombre de conditions.

Notez qu’il demeure toujours interdit d'utiliser un chien pour chasser le cerf de Virginie, l'orignal ou l'ours noir. En effet, la chasse à l’aide de chiens n’est permise que pour la chasse au petit gibier. Il faut donc bien distinguer cette pratique interdite de la recherche de gibier blessé à l’aide d’un chien, activité qui fait l’objet du projet pilote.

Les renseignements récoltés lors de chacune des sorties serviront à produire des recommandations qui permettront ensuite d’élaborer un nouveau règlement pour encadrer la recherche et l’abattage de gibier blessé.