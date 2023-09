La Beauce accueille les finales des Championnats provinciaux de baseball féminin

C’est ce samedi 9 septembre que se dérouleront à Saint-Joseph-de-Beauce les prochaines parties des finales provinciales de baseball féminin 11UA.

Cet événement regroupera les trois équipes finalistes soit les Mystiques de Beauce-Appalaches, les Expos féminines A de Saint-Constant et une des deux équipes suivantes, qui se qualifiera cette semaine, entre les Tigresse de Drummondville et les Gauloises de Saint-Amable.

A leur première saison d’existence dans la Ligue Féminine de Baseball du Québec (LFBQ), les Mystiques ont terminé le calendrier régulier avec une fiche de 10 victoires et huit défaites avant de débuter la phase éliminatoire de la région de Québec lors du week-end de la Fête du Travail contre leurs adversaires les Royales de Lévis et les Valkyries de Québec.

Les Mystiques ont remporté leurs trois parties éliminatoires, dont la finale régionale qui a eu lieu le 3 septembre à Lévis, contre les Valkyries au compte de 13 à 6. À noter que les Mystiques ont vaincu les Valkyries à deux reprises en phase éliminatoire, mais avaient subi cinq défaites en autant de matchs contre ces mêmes Valkyries en saison régulière.

Les amateurs de baseball de la région sont donc invités à assister aux trois parties qui dérouleront à compter de 11 h ce samedi 9 septembre, au terrain de Saint-Josephé Les matchs seront remis au lendemain en cas de pluie. L’organisation des Mystiques sera présente pour la vente de hot-dogs, boissons alcoolisées et pour l’animation.

Les joueuses des Mystiques de Beauce-Appalaches proviennent des associations de baseball suivantes : Jays du Sud de la Beauce, Torrents de Beauce-Nord, Pirates de Thetford et Cardinals de Beauce-Centre. Plus particulièrement, pour l’équipe 11UA, les jeunes joueuses de 10 et 11 ans sont originaires des municipalités suivantes de Saint-Gédéon, East Brougthon (2), Vallée-Jonction, Saints-Anges (2), Saint-Frédéric, Sainte-Marie, Saint-Georges (2) et Saint-Joseph. L’équipe est dirigée par l’entraîneur-chef David Poulin de Saints-Anges.

