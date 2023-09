Deuxième Super Gala de boxe Dan Express

Une deuxième édition du Super Gala de Boxe DAN EXPRESS aura lieu au Stade OTJ municipale de Saint-Zacharie le samedi 16 septembre, dès 19h30.

Plus de 14 combats amateurs de toutes catégories sont prévus à la carte et plusieurs combattants locaux seront de la rencontre, notamment : Sam Breton, Cédrick Bégin, Dany Poirier, Dave Rodrigue, Jean-William Caron et Logan Raby.

En plus de voir évoluer les pugilistes, les amateurs pourront profiter d’une ambiance festive et survoltée.

Rappelons que plus de 550 spectateurs étaient réunis lors de la première édition.

Les billets sont en vente et toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de l'organisation.