Chevaliers de Lévis: une victoire pour ouvrir la saison

C’est en ce vendredi soir 8 septembre que la nouvelle édition des Chevaliers de Lévis se présentait sur la patinoire du Centre sportif Alphonse-Desjardins de Trois-Rivières afin d’y affronter les Estacades lors du premier duel de la saison régulière.

Pier-Luc Giguère fait confiance au vétéran Philippe Boucher alors que son homologue, Marc-André Bergeron place Victor Régis devant la cage des trifluviens.

L’équipe locale commence en force et passe les dix premières minutes du premier vingt dans la zone des lévisiens. Le cerbère Boucher dit non aux attaques des Estacades avec de nombreux arrêts, dont une spectaculaire. Ses coéquipiers se rallient en fin de période et lui offre un répit alors que c’est à leur tour d’attaquer Victor Régis. Félix Grenier déjoue Régis à l’aide d’un tir par-dessus l’épaule droite. Avec 26 secondes Brandon Delasrobil déjoue à son tour le gardien Trifluvien. Après 20 minutes, 2-0 Lévis.

Le deuxième engagement débute et avec 25 secondes de jouées, les Estacades réduisent l’écart suite au filet de Christopher Kane. Les Chevaliers répliquent avec deux buts rapides venant du bâton de Dereck Asselin (DN) et Félix Grenier (AN) , son deuxième de la partie. Les Chevaliers écopent de deux pénalités en fin de période, mais résistent.Après le deux tiers de joué, 4-1 Lévis.

Le dernier vingt débute en infériorité numérique avec deux hommes en moins pour Lévis, mais réussissent à limiter les dégâts. Les Chevaliers quadruplent leur avance suite au filet du vétéran Nathan Langlois. Le jeu demeure relever avec des échanges des deux côtés. Toutefois, l’ancien Chevaliers, William-Alexis Tremblay déjoue Boucher d’un tir parfait pour réduit l’écart. Dereck Asselin marque dans un filet désert pour faire 6-2 Lévis, mais quelques secondes plus tard les locaux répliquent avec un but de Jérémy Loranger.

Marque marque finale de 6-3 en faveur de Lévis.

Les 3 étoiles RDS du match sont tous des Chevaliers: Philippe Boucher, Félix Grenier et Maxime Lambert.

La prochaine partie aura lieu demain (10 septembre) du côté du Foyer des Loisirs pour y affronter les Élites de Jonquière dès 13h.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA