Football: les Dragons en difficulté contre le collège Laval

Les Dragons sont revenus d’une visite au Collège Laval avec une défaite de 23-14, ce samedi 9 septembre, après un match à rebondissement.

Au premier quart, Gabriel Paradis recouvre un ballon adverse, mais un placement est raté sur la séquence offensive suivante. Les Dragons connaissent de belles séquences à l’offensive sans toutefois réussir à marquer en première demie. Les Maraudeurs iront de deux touchés en fin de demie, pour prendre les devants 14-0.

Au troisième quart, la défensive tient les Dragons dans le match. Cependant, l’offensive échappe un ballon sur une séquence, puis concède un touché de sûreté de deux points sur la séquence suivante.

Néanmoins, les Dragons n’abandonnent pas. Emerick Fournier intercepte une passe, Noah Gilbert inscrit un touché, suivi d’un converti de deux points d’Alexy Grondin. La défensive boque une tentative de quatrième essai des Maraudeurs, puis Noah Gilbert capte une deuxième passe de touché.

Les Dragons ratent malheureusement leur tentative de converti de deux points qui leur aurait permis de créer l’égalité, puis les Maraudeurs inscrivent un touché fatidique dans la dernière minute du match, leur permettant de confirmer leur victoire de 23-14 sur les Dragons.

Alexy Grondin a réussi 19 de ses 38 tentatives de passes, pour un total de 261 verges, en plus de porter la balle à 10 reprises, pour un total de 69 verges. Ses cibles favorites furent Noah Gilbert, avec 9 passes bonnes pour 127 verges, et Matis Bourque, avec 6 passes bonnes pour 111 verges.

En défensive, Loghan Vachon (8 plaqués dont 4 pour perte), Gabriel Paradis (7,5 plaqués, 1 sac), Noah Labrecque (5,5 plaqués), Émile Paradis (5 plaqués dont 4 pour perte) et Emerick Fournier (4 plaqués, 1 interception) ont été les plus sollicités.

« Nous avons eu droit à plusieurs belles choses, mais les résultats sont décevants. Plusieurs erreurs ont fait en sorte que nous avons marqué beaucoup moins de points que nous aurions dû. Plusieurs joueurs ont tout donné sur le terrain. Nous sommes sur la bonne voie pour devenir une meilleure équipe. Nous devrons limiter les erreurs pour aller chercher une victoire au prochain match, » a commenté l’entraîneur-chef, Carl Dallaire.

Les Dragons seront à nouveau sur la route, ce vendredi 15 septembre, pour visiter les Sphinx de l’École secondaire Jacques-Rousseau à compter de 19 h 30.