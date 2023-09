Autodrome Chaudière: une journée de courses en hommage aux vétérans et militaires actifs

L'Autodrome Chaudière de Vallée Jonction, accueillera ce samedi 16 septembre, des courses sous la thématiques « Je me souviens ».

Pour l'occasion, un spectacle musical sera offert aux visiteurs par la musique Royal 22e Régiment. Une première au Québec, dans un contexte hors militaire.

De plus, les amateurs de course pourrons voir rouler les divisions Nascar Truck, Nascar Sport Compact Sénior et Nascar Sport Compact Développement qui se présenteront tous pour la clôture de leur championnat 2023.

Finalement, les pilotes de la relève de la Série Mini Sportsman Québec seront en piste avec leurs divisions Élite et Développement.

Pour les pilotes de la Série Sportsman Québec, il s’agira de la plus longue course de la saison. En effet le groupe sera séparé en deux demi-finales de 50 tours aux termes desquelles, les 11 premiers pilotes de chaque vague obtiendront leurs billets pour la finale de 150 tours plus tard en journée.

Ils devront donc user d’un mélange d’intensité et de patience pour d’abord se présenter en finale puis ensuite pour être parmi les prétendants à la victoire après les 150 tours. Avec déjà 30 pilotes qui ont confirmé leur présence, l’action promet d’être au rendez-vous.

Un sacre pour le Beauceron, Anthony Lessard ?

Dans la division Nascar Truck, certains pilotes auront tout à gagner alors que d’autres auront tout à perdre. En effet, le no.192 d’Anthony Lessard possède en ce moment une avance de 24 points sur son plus proche compétiteur et aura besoin d’éviter les ennuis afin de mettre la main sur le titre de champion Nascar Truck 2023.

Derrière lui le classement est toutefois plus serré pour la deuxième position où on retrouve le no.16 de Cédric Lemay avec 201 points suivi du no.37 de Simon Dion-Viens avec 198 points. Le pilote recrue Jérémy Bergeron, avec ses 173 points, voudra aussi protéger sa quatrième position lui qui possède une priorité de 8 points sur Junior Lehoux no.21 et sur Jonathan Desbiens no.92. Ce sont 15 pilotes qui ont répondu à l’appel jusqu’à maintenant et qui s’élanceront pour une finale de 50 tours.

Une division Nascar Sport Compact Sénior encore très serrée

Du côté des Nascar Sport Compact Sénior, des vainqueurs différents se sont succédé tout au long de la saison. Malgré ses 3 victoires, Matthew Lambert no.54 ne possède en ce moment qu’une mince avance de 7 points sur sa plus proche compétitrice, Chloé Grondin dans la no.32 qui possède 207 points.

Derrière elle la pression est forte sachant que le no.51 d’Éric Desponts est également non loin derrière avec 197 points et est également suivi du no.30 de Dale Darveau avec 191 points. Derrière eux en cinquième position on retrouve le no.3 d’Éric Thibault qui fera tout en son pouvoir pour accumuler les points et ainsi consolider son classement. Chaque petits points récoltés en qualification et en finale auront donc une importance capitale dans cette division.

Maude Sylvain en avance de 21 points avant la dernière couse

Chez les Nascar Sport Compact Développement, la no.12 de Maude Sylvain a réussi à se forger tout au long de la saison une avance de 21 points au sommet du classement. Elle voudra continuer sur sa lancée ce weekend pour sécuriser un premier championnat.

Derrière elle, le no.84 de Samuel Langlois voudra protéger sa deuxième place alors qu’Anthony Guérard no.10 ne lui concède que 4 points au classement. Au quatrième rang on retrouve le no.425 de Vincent Blouin à 186 points et le no.33 d’Hémael Vallière clos le top 5 lui qui compte 177 points. La finale de 30 tours dans cette division peut encore venir tout changer dans le portrait du classement alors que 21 pilotes sont attendus pour cette course.

La série qui forme les pilotes de demain sera également présente pour la dernière fois de la saison à l’Autodrome Chaudière. Ceux-ci sauront impressionner par les vitesses qu’ils peuvent atteindre malgré leur jeune âge. Autant dans les divisions élites que développement le spectacle promet d’être relevé alors que différents pilotes peuvent aspirer à la victoire dans les deux divisions!

Le début du programme est prévu pour 15 h ce samedi 16 septembre. Le public pourra prendre place sur les estrades dès 11 h 45.

Avec la collaboration de Sonia Godbout et Maxime Gagné, relationnistes.