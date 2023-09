Un projet de gymnase et de soccerplex en gestation au Cégep Beauce-Appalaches

La course Bacon Bowl 300 avait lieu cette fin de semaine à l'Autodrome Chaudière de Vallée Jonction. Le Beauceron Raphaël Lessard remporte cette prestigieuse course pour la deuxième année consécutive. C’est avec des estrades pleines à craquer que les amateurs de stock-car sont venus voir la course la plus attendue de l’année à l’Autodrome ...