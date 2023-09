Plus de 250 personnes à Vallée-Jonction pour rencontrer Kaiden Guhle

Le numéro 21 des Canadiens de Montréal, Kaiden Guhle était de passage en Beauce, ce mercredi 13 septembre à Vallée-Jonction.

Pour l'occasion, plus de 250 partisans et curieux se sont rendus chez Cliche Auto Ford afin de faire signer des chandails et prendre des photos.

Lors de la soirée, les visiteurs ont pu participer à des tirages de chandails officiels du jeune joueur des Canadiens. Une paire de billets pour aller voir les Canadiens au Centre Belle était aussi à gagner.

L'événement avait été commandité dans le cadre de la remise du nouveau véhicule de Kaiden Guhle par le concessionnaire de Vallée Jonction.