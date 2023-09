C'est le Défi Rabaska Pomerleau demain

Le numéro 21 des Canadiens de Montréal, Kaiden Guhle était de passage en Beauce, ce mercredi 13 septembre à Vallée-Jonction. Pour l'occasion, plus de 250 partisans et curieux se sont rendus chez Cliche Auto Ford afin de faire signer des chandails et prendre des photos. Lors de la soirée, les visiteurs ont pu participer à des tirages de ...