Une belle première victoire pour les Dragons

Les Dragons ont réussi à emporter une première victoire en trois sorties, par la marque de 22-17, ce vendredi 15 septembre contre les Sphinx de l’École secondaire Jacques-Rousseau de Longueuil.

Antoine Gosselin inscrit le premier touché des Dragons avec moins de trois minutes au premier quart, puis le converti est raté. Les Phénix répliquent rapidement pour prendre les devants 7-6.

Les Dragons jouent du bon football au deuxième quart, avant d’être interceptés dans l’avant-dernière minute de jeu, ce qui permet aux Sphinx d’inscrire un placement avant de retraiter au vestiaire.

Avec un déficit de 6-10 en début de deuxième demie, les Dragons ne s’en laissent imposer. Mendel Tiabou obtient son baptême de feu en inscrivant son premier touché dans l’uniforme Juvénile, mais les Dragons ratent à nouveau la conversion.

La défensive beauceronne permet ensuite aux Dragons d’inscrire deux points quand les Sphinx concèdent un touché de sûreté. Antoine Gosselin inscrit son deuxième majeur du match et cette fois-ci, Matis Bourque capte une passe bonne pour le converti de deux points.

Au dernier quart, les seuls points à s’ajouter au tableau indicateur sont à la suite d’un touché des Sphinx. C’est trop peu trop tard pour l’équipe locale et les Dragons repartent avec une première victoire cette saison, par la marque de 22-17.

Alexy Grondin a réussi 17 de ses 24 tentatives de passes, pour un total de 268 verges, en plus de porter la balle pour un total de 21 verges. L’unité aérienne a bien fait avec Antoine Gosselin en tête (6 passes, 101 verges, 2 touchés), ainsi que Noa Gilbert (5 passes, 72 verges) et Émile Cloutier (2 passes, 63 verges). Le duo de porteurs composé de Mendel Tiabou (6 courses, 54 verges) et Alexandre Gagné (7 courses, 33 verges) a également bien fait.

En défensive, Loghan Vachon et Raphaël Bélanger ont récolté chacun 5,5 plaqués. Nathan Beaudoin et Jacob Dutil ont cumulé chacun 4 plaqués et rabattu une passe.

« Ce fut une belle victoire d’équipe et qui fait du bien. Nous avons vu de beaux jeux, mais nous devrons tout de même corriger plusieurs erreurs pour devenirs meilleurs. Nous avons le potentiel d’être une très bonne équipe. Nous devons être plus opportunistes et disciplinés. Le prochain match sera un bon défi, » a commenté l'entraîneur-chef, Carl Dallaire.

Les Dragons seront de retour à la maison ce vendredi 22 septembre, pour affronter le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, une équipe présentement invaincue.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin.