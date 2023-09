Football: l'Embâcle juvénile remporte sa première victoire

L’équipe de football catégorie juvénile disputait son troisième match de la saison, ce vendredi 15 septembre, au stade duBreton de la polyvalente Benoît-Vachon, alors que le Lazer de l’école des Sentiers étaient les visiteurs.

C’est L’Embâcle qui ouvre la marque au premier quart grâce à Zachary Thibodeau qui capte la passe du quart-arrière Anthony Gagné. Au deuxième quart Anthony Gagné lance sa deuxième passe de touché, cette fois-ci au demi-offensif Daven Dodier ce qui porte la marque 14 à 0 pour L’Embâcle.

Par la suite, c’est le Lazer qui réduit l’écart en marquant un premier toucher sur une faufilade du quart-arrière. L’Embâcle riposte rapidement en marquant un troisième touchés, cette fois au sol sur une course du quart-arrière Anthony Gagné.

En fin de première demie, le Lazer marque une seconde fois par la voie des airs portant la marque 21 à 14. La deuxième demie fût l’affaire des défensives, aucun point n’a été marqué par les deux équipes.

Outre la performance du quart-Arrière de L’Embâcle Anthony Gagné (2 passes de touchés et 1 touché au sol), notons la prestation de Daven Dodier qui a récolté plus de 100 verges au sol en plus d’avoir marqué un touché par la passe. Il faut également souligner la performance de l’unité défensive de L’Embâcle avec plusieurs revirements.

Le prochain match de L’Embâcle aura lieu samedi prochain au stade Telus de l’université Laval à 20 h contre le Fighting Irish de St. Patrick high school.