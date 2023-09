Une journée d'animation pour le premier match des Condors à domicile

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches seront de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil, ce dimanche 24 septembre, pour croiser le fer avec les Panthères de Saint-Jérôme.

Pour célébrer en grand la saison 2023-2024, un événement festif d’avant-match attend les adeptes de hockey et leur famille dans le stationnement derrière le Centre sportif.

Dès 10 h 30, la population beauceronne est attendue pour un tailgate qui comprendra une multitude d'activités familiales dont des jeux divertissants, une animation et plusieurs kiosques.

Des joueurs du Cool FM seront également présents pour rencontrer les fans et partager leur passion pour le hockey. Un programme double des Condors baseball débutera à 13 h sur le terrain du Centre sportif.

« J'invite chaleureusement la population à se rassembler et à arborer fièrement les couleurs des Condors pour soutenir notre équipe locale. Votre présence et votre passion créent à chaque match à domicile une atmosphère exceptionnelle. Venez en grand nombre et partagez avec nous l'esprit d'équipe et la fierté de notre région », annonce Caroline Bouchard, directrice générale.

À 14 h 30, la présentation des joueurs de la formation du Cégep Beauce-Appalaches et la mise au jeu protocolaire marqueront le coup d'envoi de l'affrontement entre les deux équipes.

Sur la patinoire, les Condors et les Panthères s'affronteront dans un match promettant de nombreux rebondissements.

« L’équipe de Saint-Jérôme a une attaque redoutable et elle bien classée en ce début de saison, mais c'est justement ce genre de défis qui nous motive. Nous sommes prêts à donner le meilleur et nous sommes confiants en nos joueurs et en notre préparation. Nous allons aborder cette rencontre avec détermination et l'objectif de décrocher la victoire pour l’assistance présente, » a insisté Jonathan Ferland, entraîneur-chef des Condors.

Les billets pour assister au match sont en vente au coût de 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et gratuits pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.