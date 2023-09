Les Dragons trébuchent devant le Vert & Or

La bonne opposition offerte au Vert & Or du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières n’a pas suffi et les Dragons de la polyvalente Saint-Georges ont dû s’incliner 32-15 devant leurs partisans, vendredi dernier.

Aucun point n’est marqué au premier quart, malgré une belle séquence offensive des Dragons stoppée à la porte de buts adverse. Les visiteurs s’inscrivent au tableau au deuxième quart avec successivement un placement, un touché et un simple. Les Dragons tentent un placement avant la mi-temps, lequel est raté mais tout de même bon pour le simple.

C’est donc 11-1 en faveur des Trifluviens au retour de la mi-temps. Ces derniers inscrivent un autre touché, dont les Dragons bloquent le converti. Antoine Gosselin capte une passe de touché, puis une autre juste après pour une conversion de deux points.

Cependant, le Vert & Or réplique avec deux autres touchés en fin de troisième quart. C’est Alexandre Gagné qui inscrira le deuxième et dernier majeur du match des Dragons. Matthew Bourque réussira à récupérer un ballon échappé par le Vert & Or, mais aucun autre point n’est inscrit par la suite. Le match se termine ainsi sur une défaite de 32-15 des Dragons.

Le quart-arrière des Dragons, Alexy Grondin, a réussi 15 de ses 22 passes, pour un total de 260 verges et 1 touché. Ses cibles préférées furent Antoine Gosselin (5 passes pour 103 verges et 1 touché) et Matis Bourque (5 passes pour 89 verges). Alexandre Gagné a couru 62 verges en 11 portées.

En défensive, Emerick Fournier (six plaqués), Loghan Vachon (quatre plaqués) et Raphaël Bélanger (quatre plaqués) ont été les plus occupés.

À la suite de cette défaite, l’entraîneur-chef Carl Dallaire a commenté: « Nous devions être opportunistes et disciplinés contre une excellente équipe. Nous avons manqué d’opportunisme en première demie et de discipline en deuxième demie. Nous avons tout de même réalisé de belles choses contre la première équipe de notre section. Nous sommes meilleurs à chaque match. Nous devons retrouver le chemin de la victoire la semaine prochaine. »

Les Dragons demeurent seront à la maison ce vendredi 29 septembre, pour accueillir les Corsaires de l’École secondaire Pointe-Lévy à compter de 19 h 30. Les deux équipes présentent actuellement une fiche de 1-3.

Source : Frédéric Poulin, responsable des communications.