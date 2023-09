Chloé Grondin championne du Sport compact senior de l’Autodrome Chaudière

En conclusion de sa saison 2023, la pilote Chloé Grondin a remporté la première édition du championnat Sport compact senior de l’Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction.

À l'âge de 16 ans seulement, Chloé ne cesse de marquer l'univers de la course. Dans le cadre de ce championnat, elle a fait huit courses cette saison, durant lesquelles elle a obtenu quatre podiums. Elle a terminé une fois sur la plus haute marche et trois fois en troisième position.

« Le calibre monte d'année en année, donc c'est plus de compétition », a souligné Chloé, interrogée par EnBeauce.com.

La voiture de la Beauceronne portant le numéro #32 a été vendue.

Le programme 2024 de la jeune pilote sera dévoilé dans quelques semaines.