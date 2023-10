C'est aujourd'hui que débute la 7e saison du Perfection-Auto

La 7e saison de l’histoire du Perfection-Auto s'amorcera ce soir à 19 h au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper. Pour l’occasion c’est Saint-Ephrem qui sera les visiteurs.

L’entraîneur Stéphane Poulin est de retour derrière le banc pour une troisième saison ainsi que ses adjoints. L’équipe comptera également sur 12 vétérans de l’an dernier et cinq nouvelles recrues, en plus de deux joueurs provenant du AA.

« Nous aurons une équipe mature, douze vétérans de l’an dernier reviennent, mais des cinq recrues, quatre ont participé à la finale l’an dernier. Je me plais à me dire que j’ai des recrues d’expérience. Sans oublier l’ajout de Olivier Bouchard qui jouait avec L’Assurancia Junior AA l’an dernier et le retour d’Edward Labbé qui a porté nos couleurs en 2022 qui a joué la dernière saison avec Saint-Joseph dans le Junior AA. Ce sont deux ajouts majeurs pour notre organisation. De mon côté j’ai déjà annoncé à l’organisation qu’il s’agissait de ma dernière année. Il est clair que notre objectif est de remporter les grands honneurs après avoir échoué lors des deux dernières finales », de dire l’entraîneur-chef.

Pour ce qui est du match d’ouverture, outre la présentation des joueurs, un chansonnier sera au Centre Récréatif à 18 h 15 pour créer une ambiance festive et il sera également à l’œuvre après le match.