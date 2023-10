Hockey: les Chevaliers remportent leur duel face aux Albatros

Les Chevaliers de Lévis était en déplacement chez ses voisins les Albatros du Collège Notre-Dame, ce mercredi 4 octobre.

Pour les locaux, c’est Noah Preston-Moore qui défendait la cage alors que le vétéran Philippe Boucher était son opposant à 200 pieds plus loin.

Un début de première période hésitant pour les lévisiens, mais ils profitent de leur deuxième avantage numérique pour prendre les commandes de la partie. Maxime Lambert déjoue Noah Preston-Moore.

Quelques minutes plus tard, les Albatros nivellent la marque à leur tour après le but de Elliot Dubé, suite à une savante passe de Victor Poulin. Après 1 période, le tableau indicateur est à 1 de chaque côté et les tirs au but sont de 13-8 en faveur des Chevaliers.

Le deuxième engagement est partagé entre les deux formations et quelques punitions sont attribuées de part et d’autre. Justin Thibault profite d’une attaque à cinq pour inscrire son deuxième de la campagne. Une passe est attribuée à Langlois, à 18:43.

Une troisième période assez mouvementée sur la feuille de pointage. Le marquer de la partie a probablement dû aiguiser sa mine de crayon après la période. Lacroix double l’avance des siens à 1:45. Le capitaine, Maxime Lambert, en rajoute et fait 4-1 en avantage numérique. 50 secondes plus tard, Julien Croteau déjoue Preston-Moore d’un tir de loin par-dessus l’épaule, mais les locaux n’ont pas dit leur dernier mot.

Les Albatros battent des ailes et réussissent à inscrire trois buts sans riposte. Massé, Poirier et Martin sont les buteurs pour Rivière-du-Loup au troisième vingt. Les Chevaliers tiennent le coup et quittent le Centre Premier Tech avec une victoire de 5-4. Un week-end de congé attend l’ensemble des équipes du circuit Lévesque.

Les Chevaliers retrouveront la patinoire le 14 octobre prochain alors qu’ils recevront les Cantonniers de Magog dès 16 h à l’Aréna de Lévis.

Avec la collaboration de Mathieu Caron.