Victoire rocambolesque en prolongation pour les Condors

Les Condors étaient au Centre sportif Léonard-Grondin A à Granby vendredi soir où ils ont battus les Inouks par un score de 6 à 5.

Pour la 5e fois cette saison, ce sont les adversaires qui sont les premiers à s’inscrire au pointage. Par la suite, les deux équipes se sont échangées 4 buts consécutifs avant qu’Alexandre Lamarre crée l’égalité avec 4,5 secondes à faire au match. C’est le défenseur recru Charles-Étienne Lemay qui a donné la première victoire en carrière à son gardien Luc-Antoine Labbé en déjouant le gardien adverse avec un tir entre les jambières. Avec cette victoire de 6 à 5, les Condors sont maintenant 5e au classement général.

Louis Dumais surprend Luc-Antoine Labbé avec un puissant tir sur réception pour ouvrir le pointage. Moins de cinq minutes plus tard, le gardien Labbé relance l’attaque et Xavier Labbé repère Jérémy Roy seul en zone neutre. Il refile le disque à Roy qui se présente seul devant le gardien Anthony Leblanc qui effectue l’arrêt, mais Alexis Gagné qui a bien suivi le jeu n’a qu’à pousser la rondelle au fond du filet pour créer l’égalité. 47 secondes plus tard, Alexandre Lamarre avec son 8e de la saison donne l’avance 2-1 aux Condors.

En début de deuxième période, en désavantage numérique Louis-David Veilleux soutire la rondelle à l’adversaire avant de laisser pour Charles-Antoine Beauregard ce qui crée une descente à 3 contre 1 et c’est finalement le capitaine Dylan Champagne (3e) qui complète le jeu pour donner une avance de deux buts aux visiteurs. Fraîchement sorti du banc des pénalités, Édouard Carrier appuie l’attaque et complète la manœuvre de Jérémy Roy et Charles-Étienne Lemay pour faire 4 à 1.

Les Inouk avec 4 buts en 3e surprennent les Condors qui semblaient avoir déjà acquis la victoire. Émile Gadoury donne même l’avance aux Inouk avec un peu plus d’une minute à jouer, mais Alexandre Lamarre avec l’aide d’un deuxième effort déjoue le gardien Leblanc pour forcer la prolongation.

Et c’est encore Alexandre Lamarre qui après avoir vu Charles-Étienne Lemay battre son couvreur en zone neutre, lui remet la rondelle pour lui permettre d’entrer à toute vitesse en territoire adverse. Lemay ne rate pas sa chance en déjouant le gardien d’un bon tir pour ainsi obtenir son 1er dans la LHJAAAQ et donner la première victoire dans la ligue à son ancien coéquipier des Chevaliers de Lévis, Luc-Antoine Labbé qui termine sa soirée avec 38 arrêts sur 43 tirs.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.