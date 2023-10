Victoire en entrée de jeu pour le Perfection-Auto

Le club Perfection-Auto de Beauce-Etchemin, qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac, a remporté samedi son match d’ouverture, devant plus de 300 personnes au Centre sportif Desjardins de Saint-Prosper.

L'équipe a inscrit une victoire de 3 à 2 à devant la formation du Garage Stéphane Turcotte de Saint-Ephrem.

Edward Labbé s’est illustré avec deux buts, l’autre étant inscrit par Jacob Bolduc. Labbé a d'ailleurs été nommé joueur du match. Par ailleurs, le gardien Gabriel Maheux a remporté sa première victoire de la saison.

C'est le Sauro de Lac-Mégantic qui sera à Saint-Prosper pour la prochaine rencontre ce samedi 14 octobre à 19 h.

Ligue de hockey Junior AA

Le club l’Assurancia de Saint-Georges s'est incliné sur la route pour une deuxième fois ce week-end, par la marque de 4-2.

L’équipe a connu une première période parfaite en combinant échec avant et mise en échec. Par la suite, on a senti l’équipe fatiguée et l’Expert de Saint-Romuald a finalement pris le dessus dans cette rencontre.

Par ailleurs, c’était soir de première pour certains de la formation beauceronne. Hubert Tougas a connu un premier départ en carrière fumant, en donnant une excellente chance à l'équipe de remporter la partie. De plus, Anthony Fortier a marqué son premier but en carrière dans cette ligue.



Le prochain match sera disputé ce vendredi 13 octobre, à Disraeli.