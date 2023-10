Chasse au cerf de Virginie: deux jours réservés à la relève

La quatrième édition de la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie s'en vient à grands pas, puisqu'elle aura lieu les 4 et 5 novembre prochains.

L’objectif de l’activité est de favoriser le transfert des connaissances des chasseuses et chasseurs expérimentés afin de former une relève tout aussi passionnée, tant chez les jeunes que chez les femmes.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour y participer; on doit simplement respecter les conditions qui s’appliquent et les modalités de chasse en vigueur.

Trois profils

Pour participer à l’activité en tant que relève, vous devez être résident du Québec et correspondre à l’un des trois profils suivants :

— Jeune chasseur certifié : vous devez avoir entre 12 et 17 ans lors de l’activité. Vous devez aussi être titulaire d’un certificat du chasseur approprié selon l’arme utilisée;

— Détenteur d’un numéro d’autorisation pour l’initiation à la chasse : ce numéro d’autorisation vous permettra de vous procurer un permis de chasse dans n’importe quel point de vente au Québec;

— Nouveau chasseur certifié : vous devez avoir 18 ans ou plus et être devenu un nouveau chasseur certifié en 2022. Vous devez donc avoir réussi le cours donnant droit au certificat du chasseur (codes A, ou F) du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Pour obtenir plus de détails, et pour connaître les règles applicables au mentor et à la relève concernant l’accompagnement selon l’âge et l’engin utilisé, consultez Québec.ca/relève-chasse.

Une initiative pour stimuler la relève

La chasse est idéale pour celles et ceux qui aiment les défis, les poussées d’adrénaline et le contact réel avec la nature. Quelle que soit la motivation, cette activité de plein air fait bien des adeptes!

La fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie a été créée pour s’assurer de maintenir cette tradition au Québec pour les prochaines années.

Une belle occasion de favoriser l’intégration des femmes dans le domaine de la chasse. D'ailleurs, ces dernières années, on observe une augmentation de la présence des femmes dans le domaine de la chasse alors qu'elles comptent à l'heure actuelle pour 15 % du contingent québécois.