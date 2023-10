Hockey: les Condors remportent une quatrième victoire consécutive

Après avoir subi un revers en fusillade lors de la dernière visite à Laval, les Condors voulaient s’assurer de sortir fort devant leurs parents et ils n’ont pas déçu avec une victoire de 7 à 3.

Les parents étaient effectivement invités au salon VIP après la rencontre pour un 5 à 7 d’échanges et de discussions.

C’est Alexandre Lamarre qui ouvre la marque avec son 10e de la saison en début de 1re période après avoir traversé la patinoire à vive allure. Thomas Turgeon crée l’égalité, mais à peine trois minutes plus tard, Charles-Étienne Hébert redonne l’avance aux Condors avec son 70e but en carrière, et ce à son 99e match. Avant la fin de la période, les deux équipes s’échangent des buts. D’abord, Elijah Thompson pour Laval et avec 13 secondes à faire à la période, Jean-Raphaël Roy place à nouveau les siens en avance cette fois-ci par la marque de 3-2.

Les hommes de Jonathan Ferland dominent le VC en deuxième période avec 17 tirs contre 8. Jean-Raphaël Roy bien posté à l’embouchure du filet en profite pour marquer son 4e de la saison. Avant la fin de la période, Jérémy Roy surprend le gardien Jacob Brochu en désavantage numérique suite à une belle pièce de jeu de Justin Breton pour augmenter l’avance à 5-2 avec son 2e de la saison.

Tôt en 3e période, Devon Llano redonne espoir aux siens avec un tir précis, mais Charles-Antoine Beauregard avec ses 8e et 9e de la saison vient mettre le match hors de portée pour les visiteurs.

Les Condors disputeront leurs trois prochaines parties sur la route soit les 13 et 14 octobre à Gatineau avant d’affronter le Titan à Princeville le vendredi 20 octobre. Les Condors seront de retour en Beauce le jeudi 26 octobre prochain dès 20 h, alors que les Inouk de Granby seront les visiteurs.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.