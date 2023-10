Près de 1 000 participations au cross-country des élèves de primaire

Près de 1 000 élèves de la 3e à la 6e année du primaire des écoles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), se sont rassemblés, le samedi 30 septembre dernier, dans le cadre de la compétition de cross-country.

Ce grand rassemblement qui avait lieu sur le terrain Grande-Allée (soccer) et au Domaine Taschereau - Parc Nature de Sainte-Marie, avait pour but de promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires.

Les élèves compétitionnaient dans deux catégories : Novice (3e et 4e année) et Moustique (5e et 6e année). Pour la catégorie Moustique, les dix premières filles et les dix premiers garçons représenteront le CSSBE au championnat régional du Réseau du sport étudiant du Québec qui se tiendra le samedi 14 octobre prochain à l’Érablière du Cap à Lévis.

Lors de l’événement, des bannières d’équipe ont également été remises à des écoles. Les établissements gagnants sont :

Catégorie Novice féminin (1 km)

1er rang : L’Aquarelle de Saint-Bernard

2e rang : La Passerelle (Lacroix) de Saint-Georges

3e rang : Maribel de Sainte-Marie

Catégorie Novice masculin (1 km)

1er rang : La Passerelle (Lacroix) de Saint-Georges

2e rang : D’Youville-Lambert de Saint-Joseph-de-Beauce

3e rang : Notre-Dame de Saint-Elzéar

Catégorie Moustique féminin (2 km)

1er rang : Notre-Dame de Saint-Elzéar

2e rang : Kennebec de Saint-Côme-Linière

3e rang : L’Aquarelle de Saint-Bernard

Catégorie Moustique masculin (2 km)

1er rang : D’Youville-Lambert de Saint-Joseph-de-Beauce

2e rang : Monseigneur-Feuiltaut de Sainte-Marie

3e rang : L’Aquarelle de Saint-Bernard

Les résultats complets pour chaque catégorie ainsi que les méthodes de classement des écoles pour les bannières d’équipe se trouvent sur le site Web du CSSBE dans la section « Nouvelles ».