Deux bâtisseurs du football en Beauce honorés

L'organisation des Patriotes de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin a tenu à rendre hommage, ce samedi 7 octobre, à deux passionnés qui sont impliqués dans le développement du football scolaire en Beauce depuis plusieurs décennies: Éric Dallaire et Michel Garneau.

Leurs contributions ont été soulignées sous une pluie d'applaudissements, tout juste avant la présentation du match atome, qui opposait les Patriotes aux Dragons de l'école des Deux-Rives.

D'abord, Éric Dallaire compte 36 années de dévouement à ce sport. C’est en 1985 qu'il s’est impliqué en tant qu’entraîneur avec les Vautours du Séminaire de Saint-Georges, aux côtés du célèbre entraineur, aujourd’hui avec le Rouge et Or de l’Université Laval, Glen Constantin.

En 1989, il a fait partie du comité fondateur du programme de football des Faucons de la polyvalente Saint-François à Beauceville. En 1996, il a été entraîneur avec les Panthères de la polyvalente Veilleux de Saint-Joseph, dans le calibre benjamin et juvénile.

En 1997, il a participé à la naissance du programme de football primaire avec l’association des Anciens Condors (il entraînait aux écoles de Tring-Jonction, Saint-Frédéric et Saint-Jules) alors qu'en 2002, il fut entraîneur au sein de l’équipe des Tigres de l'école Trinité à Saint-Georges. En 2003, il a mis sur pied le programme de football des Carcajous de la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper.

Depuis 2004, il est l'entraîneur du programme de football de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin. Les Patriotes comptent des formations dans le calibre benjamin, cadet et juvénile.

Pour sa part, Michel Garneau a fait ses débuts en 1990 en tant qu’entraîneur des quarts-arrières et des botteurs pour les Dragons midget AAA de la polyvalente Saint-Georges. À l’époque, il partageait son temps alors qu'il jouait avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Par la suite, soit entre 1996 et 1999, il fut d'ailleurs entraîneur des quart-arrières et des botteurs de ces mêmes Condors

En 1998, Michel Garneau est embauché par l'école Trinité de Saint-Georges comme entraîneur chef des Tigres et responsable de ce même programme de football pour cette équipe du secondaire.

En 2012 les Tigres sont devenus les Dragons de l’école secondaire des Deux-Rives. Il continue de s’impliquer encore aujourd’hui au niveau Atome, soit la catégorie réservée aux élèves de premier secondaire. Bref, il évolue dans ce milieu du football depuis 28 ans maintenant.

Fait à mentionner, c'est Gaétan Lapierre qui agissait comme officiel du match de samedi, lui qui cumule 42 saisons bien sonnées en tant qu'arbitre en football.

Avec la collaboration de Jean-François Poulin.