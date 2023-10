Hockey: cinq victoires consécutives pour les Condors

Les Condors ont remporté, ce vendredi 13 octobre, leur cinquième victoire consécutive contre les Flames de Gatineau grâce à un score de 8 à 5.

Alexandre Lamarre a aidé son équipe à remporter un festival offensif grâce à ses 49e et 50e buts en carrière avec les Condors. C’est une 67e victoire en 100 matchs dans la LHJAAAQ.

Les unités spéciales ont coûté cher aux Flames de Gatineau, c’est en désavantage numérique que le capitaine Dylan Champagne a inscrit son 4e de la saison pour ouvrir le pointage 1-0. Quelques secondes plus tard, Colin Ratt ramenait tout le monde à la case départ avec son 1er en carrière dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec.

Dès le début de la 2e période, en avantage numérique, Xavier Labbé a récupéré son propre retour pour marquer son 2e de la saison et redonner l’avance aux Condors. Alexandre Lamarre augmentait l’avance des siens à 3-1 avec son 11e de la campagne, mais quelques minutes plus tard, les Flames ont répliqué grâce à Wynston Iserhoff. Avant la fin de la période, Jérémy Roy a intercepté une rondelle en zone offensive avant de surprendre le gardien Remi Desmith pour enfiler son 3e de la saison.

Avec à peine 27 secondes de joué en 3e période qu’Alexandre Lamarre repère Dylan Champagne qui tire sur réception pour inscrire son 5e de la saison. Les Flames n’ont jamais abandonné et la réplique est venue de Nicolas Barnes avec son 4e de la saison. L’ancien des Flames, Jérémy Roy est venu hanter son ancienne équipe avec son 2e du match, et ce en avantage numérique.

Croyant peut-être que le match était fini avec un pointage de 6-3, les Flames sont revenus avec 2 buts en milieu de 3e période. Les Flames pouvaient créer l’égalité en avantage numérique, mais le travail acharné de Marc-Antoine Belzile a permis à Alexandre Lamarre de se présenter seul devant Desmith et le déjouer pour son 2e du match et son 50e en carrière. Mathieu Martel a complété dans un filet désert.

Les Condors ont inscrit 2 buts sur 7 occasions en avantage numérique en plus d’inscrire 3 buts en désavantage numérique.

Alexandre Lamarre a marqué un but dans un 7e match consécutif pour un impressionnant total de 12 buts. Charles-Édouard Drouin avait établi le record de match consécutif avec au moins un but à 6, au cours de cette séquence entre le 19 décembre 2021 et le 3 mars 2022, il avait inscrit 10 buts.

Dylan Champagne atteindra aujourd’hui le plateau des 100 parties jouées avec les Condors et dans la LHJAAAQ. En 99 parties, c’est 44 buts et 79 mentions d’aides pour 123 points en plus d’avoir accumulé un impressionnant +54.

Les étoiles du match:

1- Jeremy Roy (2 buts)

2-Wynston Iserhoff (Gatineau)

3- Alexandre Lamarre (2 buts et 3 passes)

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.