Hockey: première victoire à domicile pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis ont offert une belle performance d’équipe à leurs partisans ce samedi 14 octobre contre les Cantonniers de Magog.

C’est devant une très belle foule de 594 spectateurs que les Lévisiens ont vaincu Magog par le pointage de 4 à 1.

Les Chevaliers ont pris les devants rapidement en début de rencontre. Elliot Lacroix saute sur un retour de lancer accordé par le gardien adverse pour inscrire son 4e but de la saison. Ce but est survenu à 3:48. Moins de 5 minutes plus tard, les Cantonniers nivellent la marque lorsque Raphaël Messier se présente seul dans l’enclave. Son lancer ne donne aucune chance au gardien Philippe Boucher. C’est le seul but qu’accordera le cerbère des Chevaliers.

Boucher a été très solide devant son filet. Il a repoussé 26 des 27 lancers dirigés sur lui. Les locaux prennent les devants 2 à 1 lorsque Justin Thibeault complète un bel échange à 3 joueurs. Ses compagnons de trio Maxime Lambert et Elliot Lacroix obtiennent les aides sur le but. Les représentants de Chaudière-Appalaches profitent d’un avantage numérique pour augmenter leur avance 3 à 1. Dereck Asselin y va d’un bon lancer du haut des cercles pour inscrire son 2e but de la campagne. Les joueurs de Pier-Luc Giguère rentrent au vestiaire en avance de deux buts.

Aucun but n’a été marqué en période médiane. Le nombre élevé de hors-jeu a semblé briser le rythme de la partie. Les visiteurs augmentent la pression en fin de 2e période. Ils dominent complètement les 5 dernières minutes de jeu de cette période. Les Chevaliers sont embouteillés dans leur propre territoire pendant de longues minutes. Heureusement pour eux, leur avance tient le coup.

Les entraîneurs ont sûrement apporté les ajustements nécessaires car la troupe lévisienne a beaucoup mieux performer en 3e période. Les visiteurs n’ont dirigé que 3 lancers au dernier tiers. Avec un pointage de 3 à 1, l’entraîneur de Magog retire son gardien en faveur d’un 6e attaquant alors qu’il reste plus de 2 minutes à jouer. Dès la mise au jeu, Charles-Albert Pouliot gagne sa bataille le long de la rampe et marque dans un filet désert. Les Chevaliers ont lancé 38 fois sur la cage adverse.

Les Chevaliers se dirigent à Lachenaie demain dimanche pour y affronter le Collège Esther-Blondin. Ils seront de retour à la maison samedi prochain alors qu’ils recevront la visite des Lions du Lac St-Louis.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Elliot Lacroix des Chevaliers;

2e étoile : Raphaël Messier des Cantonniers;

3e étoile : Philippe Boucher des Chevaliers.

Avec la collaboration d'Yvan Delisle, des Chevaliers de Lévis M18AAA.