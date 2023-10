Football: des erreurs qui coûtent cher aux Dragons

Impression de déjà-vu cette saison, un lent départ accompagné d’erreurs et de pénalités en cours de route ont entraîné la défaite de 33-19 des Dragons contre les Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois, qu’ils recevaient ce vendredi 13 octobre à Saint-Georges.

Les Patriotes ont inscrit quatre touchés en première demie, contre un seul pour les Dragons, œuvre de Mendel Tiabou sur une passe d’Alexy Grondin.

Un manque de discipline a brisé le rythme des Dragons, eux qui ont récolté 11 pénalités durant tout le match contre seulement 2 pour les Patriotes.

À 26-6 au retour de la mi-temps, les Dragons connaîtront cependant une meilleure deuxième demie. D’abord, Raphaël Bélanger et Émile Paradis recouvrent tour à tour des ballons échappés par les Patriotes au troisième quart.

Les Patriotes inscriront un dernier touché à la toute fin du troisième quart, mais des passes de touché à Noa Gilbert et Derek Poirier au dernier quart permettront aux Dragons d’éviter l’humiliation. Le match se termine donc avec une défaite de 33-19 pour les Dragons.

En plus de courir pour 38 verges, le quart-arrière Alexy Grondin a vu 16 de ses 30 passes être captées, dont 3 pour le touché, pour un total de 185 verges. Sa cible de prédilection fut Noa Gilbert, avec 8 passes captées pour 63 verges et 1 touché. Pour sa part, le porteur Mendel Tiabou a cumulé des gains totaux par la course et la passe de 84 verges.

En défensive, Gabriel Paradis (7 plaqués dont 1 pour perte), Emerick Fournier (4,5 plaqués et 1 passe rabattue) et Émile Paradis (4 plaqués) ont connu un match occupé.

« Beaucoup de pénalités et plusieurs erreurs nous ont coûté le match encore une fois, un match qui aurait pu être à notre portée. Il reste un dernier match en saison régulière et puisque nous sommes assurés de terminer au 6e rang de notre section, nous devons déjà penser aux séries, » a commenté l’entraîneur-chef Carl Dallaire

Ce vendredi 20 octobre, les Dragons se rendront à Trois-Rivières pour y affronter les Estacades de l’Académie Les Estacades à compter de 19 h 30.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin.