Un week-end parfait pour les Patriotes

Les trois équipes de football des Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont toutes remporté des victoires lors des matchs disputés en fin de semaine.

C'est le vendredi 13 octobre que les Patriotes juvéniles tentaient de briser leur séquence de quatre revers. Pour ce faire, ils affrontaient le Phénix de la polyvalente de La Pocatière.

Malgré une première séquence fructueuse pour le Phénix, les Beaucerons se sont serrés les coudes et ont répliqué par le jeu aérien. Une passe de Ian-Philip Veilleux vers Charles Maheux pour son premier de trois touchés en première demi.

Malgré une performance fulgurante du jeu aérien beauceron en première demie, ces derniers ont décidé de faire confiance à leur jeu au sol par la suite. Jacob Fortier et Christopher Cliche ont inscrit deux touchés au sol chacun, Cliche a aussi marqué sur un retour de botté d'envoi. La défensive s'est illustrée avec les interceptions de Noah Quirion, Ian-Joel Perez et Julien Lessard.

Le receveur Louis-Philip Maheux, qui a été converti en joueur de ligne défensive durant le match, a réalisé plusieurs plaqués pour perte en plus de rabattre deux passes. Les Patriotes l'ont emporté 51-14 et Ils accueilleront les Wisigoths du Collège Sainte-Anne dimanche prochain le 22 octobre à 13 h.

Patriotes cadets

C'est hier que se tenait le sixième match de la saison des Patriotes cadets. Ils affrontaient les Carcajous du collège Mariste sur le terrain du Rouge et Or de l'université Laval.

Les Patriotes ont rapidement pris les devants par l'entremise d'une course de Mael Perron. Les visiteurs n'ont jamais regardé derrière, eux qui ont marqué un total de 44 points grâce aux touchés de Nathan Morin (2), Eliott Poulin (2) et Bryan Deblois. Alex Champagne a réussi la totalité des bottés d'après touché en plus de réaliser une interception et plusieurs plaqués en défensive.

Olivier Morissette, Danick Champagne et Thomas St-Pierre ont aussi eu une solide performance défensive. Tous les joueurs ont contribué à cette victoire d'équipe par la marque finale de 44-6.

Le prochain match des Patriotes cadets sera ce vendredi 20 octobre à l'école des Sentiers de Charlesbourg.

Patriotes atomes

C’est sous des conditions automnales que nos Patriotes atomes rendaient visite aux Béliers de la Polyvalente Montignac de Lac Mégantic.

Ce fut un départ lent pour les deux formations, mais nos Patriotes ont su démarrer la machine aérienne avec de solides passes suivi de longues courses par nos receveurs Loukas Maheux (3) et Raphaël Gagné (2).

Le quart-arrière Zack Poulin a également inscrit un majeur sur une course à la porte des buts. Défensivement, nous avons accordés trois majeurs en raison des conditions climatiques difficiles. Le froid et la pluie étaient au rendez-vous. Un point positif de la partie c’est que tout le monde a eu droit à son bout de terrain. Les Patriotes ont su mettre en valeur tous leurs effectifs sur le terrain. Mention honorable à Félix-Antoine Bolduc qui a réussi tous les bottés de converti (6), malgré la température.

Dimanche prochain, les Patriotes atomes affronteront à domicile les Corsaires de Champagnat Guillaume-Couture.