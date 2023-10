Football: les Condors cèdent le terrain aux Nomades

Même s’ils ont démontré une fois de plus leur combativité, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont dû s’incliner lors du match qui s'est tenu ce samedi 14 octobre contre les Nomades du Collège de Montmorency.

Au terme de cet affrontement difficile, marqué par une défaite significative, le pointage final s'est établi 48 à 7 en faveur des Nomades.

« Notre rencontre face à Montmorency a été extrêmement exigeante. Les trois unités de l'équipe ont rencontré des défis, n’arrivant pas à trouver leur aise sur le terrain. Nous devons apprendre de cette expérience, redoubler d'efforts pour nous ressaisir et nous préparer à affronter les Volontaires de Sherbrooke », souligne l'entraîneur-chef Marc Loranger, reconnaissant la maturité de l'équipe adverse.

Parmi les moments forts du match, Isaac Bouffard s'est particulièrement illustré avec des retours de botté d'envoi impressionnants, accumulant un total de 127 verges. De plus, Philippe Gilbert a réussi un blocage crucial lors d'un botté de dégagement, ce qui a conduit au seul touché marqué par les Condors lors de la séquence suivante.

Ailleurs en Division 2

Les Lynx d’Édouard-Montpetit ont également subi une défaite cuisante de 42 à 7 contre les Lauréats de Saint-Hyacinthe. Les Islanders du Collège John Abbott ont remporté la victoire 35 à 25 contre le Noir et Or de Valleyfield. Le duel entre Lionel-Groulx et Lévis a été serré, mais ce sont les Faucons de Lévis qui ont fini par l'emporter 16 à 12 sur les Nordiques de Lionel-Groulx. Les volontaires de Sherbrooke ont montré leur détermination en triomphant des Diablos de Trois-Rivières avec un score final de 26 à 16.

Collecte de denrées au profit de Moisson Beauce

Chaque année, les Condors football organisent une collecte de denrées non périssables en partenariat avec Moisson Beauce. Lors du match du samedi 21 octobre, la population beauceronne est donc encouragée à apporter des aliments non périssables tels que des conserves, des pâtes, des céréales, des condiments, etc. Ces dons seront acheminés à Moisson Beauce, une organisation dédiée à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région. Chaque boîte ou sac de denrées contribuera à nourrir des personnes dans le besoin.

Hommage aux finissants

Les Condors disputeront leur dernier match à domicile le 21 octobre à 19 h 30 contre les Volontaires du Cégep de Sherbrooke. Cette soirée sera l'occasion de rendre hommage aux finissants de football, ceux qui ont tant donné à l’équipe. Les billets pour assister au match seront disponibles à l'entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ pour les étudiant∙e∙s.