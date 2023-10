Les équipes visiteuses se distinguent

Quatre rencontres étaient à l’affiche lors de la deuxième fin de semaine d’activités de la Ligue de hockey Côte-Sud.

À chaque occasion, ce sont les équipes visiteuses qui ont eu le dessus sur leurs adversaires, chacune l’emportant au terme d’affrontements des plus serrés.

Trois de ces quatre rencontres étaient présentées le vendredi 13 octobre et en levée de rideau, les nouveaux champions de la LHCS, les Mercenaires de Lotbinière, ouvraient leur saison 2023-2024 en recevant la visite du Familiprix de Saint-Joseph.

Avant la rencontre, la direction du club en a profité pour dévoiler la bannière des champions qui trônera dorénavant dans le Centre récréatif Saint-Gilles, en plus de présenter la Coupe des séries au public et saluer la contribution de quelques anciens joueurs qui ont pris leur retraite au terme des dernières séries. Sur la glace, les Joselois ont cependant gâché la fête des Mercenaires en signant un gain serré de 4-3 en prolongation.

Dominant 26-5 au chapitre des tirs au but en première, les Mercenaires se sont butés au brio du gardien Hubert Morin qui n’a cédé qu’à deux reprises, soit devant Alexandre Fortier et Jordan Hewey, ce dernier profitant d’un avantage numérique à 12:36.

Les Joselois ont renversé la vapeur et pris les devants 3-2 avec trois buts en moins de six minutes en début de deuxième. Les deux premiers, soit ceux de Bobby Cadorette et Jacob Jacques, ont été inscrits alors que les deux équipes évoluaient à forces égales 4 contre 4. Neuf secondes après le filet égalisateur, soit à 5:02, Jean-Michaël Gilbert profitait de la fin d’un avantage numérique pour donner les devants aux siens, avance qui s’est poursuivie jusque tard en troisième.

À force de travailler et frapper à la porte, eux qui ont tiré à 17 reprises en direction du filet adverse en troisième, les Mercenaires forçaient la tenue d’une période supplémentaire alors que Jason Pitt inscrivait le but égalisateur à 65 secondes de la fin du temps réglementaire. C’est finalement Gabriel Perreault qui a tranché le débat en faveur du Familiprix à 3:48 de la 4e période.

Les Hunters s’inclinent devant Sainte-Marie

En début de soirée vendredi, les Hunters recevaient la visite du Giovannina de Sainte-Marie au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. Deux buts de Jason Breton ont mené les Mariverains vers un gain serré de 5-4 sur les Hunters qui ont chèrement vendu leur peau.

Après que Bryan Lemieux eut donné les devants aux locaux en première, une avalanche de buts, soit huit au total, est survenue en période médiane. Les visiteurs ont tout d’abord pris les devants 3-1 avec des filets consécutifs de William Dumont, Alexis Guillemette et Jacob Roy inscrits dans les trois premières minutes et 44 secondes de l’engagement.

Après qu’Alexandre Roy eut rétréci l’écart 3-2 en avantage numérique à 5:41, Jason Breton redonnait une avance de trois buts au Giovannina un peu plus de deux minutes plus tard. L’échange de buts s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’engagement, Gabriel Beaudoin de Saint-Prosper, Jason Breton avec son deuxième du match pour Sainte-Marie et Philippe Bernard, en désavantage numérique pour les Hunters à 18:46, s’inscrivant tour à tour à la feuille de pointage. Aucun but n’a été inscrit en troisième.

Saint-Charles 5, Saint-Jean-Port-Joli 3

Dans le dernier match de la soirée présenté au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, un filet de Jessy Croteau inscrit en milieu de deuxième période a conduit les Éperviers de Saint-Charles vers un gain de 5-3 sur le Pavage Jirico qui, la semaine précédente, avait gâché l’entrée locale du Familiprix de Saint-Joseph.

Les Éperviers ont pris d’assaut le filet adverse en première avec trois buts contre un seul pour le Pavage Jirico. Charles Bergeron a ouvert la marque à 4:18 et après que Louis Daniel Miville eut créé l’égalité à 12:57, les visiteurs ont conclu la période avec deux buts consécutifs, soit ceux de Keven Dupont à 13:25 et Gabriel Bouchard à 18:25.

Les locaux ont frappé tôt en début de deuxième, des filets d’Édouard Ouellet dès la 49e seconde jeu et Louis-Charles Hallé, à 3:16, permettant au Pavage Jirico de créer l’égalité qui a toutefois été brisée à 12:52 par Jessy Croteau qui a inscrit ce qui allait devenir le filet de la victoire.

Le pointage est resté le même jusqu’en fin de troisième alors qu’Olivier Patry, avec son premier de l’année en désavantage numérique à 19:23, a confirmé le gain des Éperviers.

Montmagny vs Saint-Damien

Dans le dernier match de la fin de semaine, c’était au tour du Plastiques Moore de Saint-Damien d’ouvrir sa saison locale à l’aréna J.E. Métivier, le samedi 14 octobre, alors que le Décor Mercier était l’équipe visiteuse. Menés par Jean-Daniel Gauthier qui a inscrit quatre buts, les Magnymontois ont eu raison des Bellechassios par la marque de 6-4.

Les locaux ont amorcé le match en force en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre, Charles Dulac-Simard et Jean-Maxime Bond marquant à 24 secondes d’intervalle lors de la 8e minute de jeu en première.

S’est ensuite mis en branle le spectacle Jean-Daniel Gauthier qui a rétréci l’écart deux minutes plus tard avant d’inscrire ses 2e et 3e buts de la rencontre en deuxième. Raphaël Corriveau a créé l’égalité avant la fin de l’engagement médian, mais deux buts en un peu plus de trois minutes de Pierre-Luc Dion et Hubert Fréchette, ce dernier en avantage numérique à 13:57, ont permis de rétablir un écart de deux buts en faveur des visiteurs.

Jean-Maxime Bond, avec son deuxième du match à 17:16, a redonné momentanément espoir au Plastiques Moore qui a ensuite retiré son gardien en faveur d’un sixième attaquant dans l’espoir de créer l’égalité. Le scénario espéré ne s’est finalement pas produit puisque Jean-Daniel Gauthier a scellé l’issue de la rencontre avec son quatrième but du match dans un filet désert à 18:28.

Prochains matchs

Soulignons qu’un calendrier chargé de cinq rencontres sera à l’affiche le week-end prochain, alors que les huit équipes seront en action le vendredi 20 octobre. Nous aurons ainsi droit aux affrontements opposant Saint-Prosper à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli à Sainte-Marie, Lotbinière à Saint-Charles et Saint-Damien à Saint-Joseph. Le samedi 21 octobre, Sainte-Marie visitera les Mercenaires de Lotbinière lors d’une rencontre qui sera présentée à 20 h 30 à l’aréna G.H. Vermette de Saint-Agapit.

Rédaction: Serge Lamontagne, relationniste.