Trois victoires décisives pour Émile Laflamme

Le joueur de tennis, Émile Laflamme, vient de connaître une excellente performance, en remportant ses trois rencontres de façons décisives pour se qualifier pour le tableau principal.

Le tout se passait en fin de semaine dernière dans le cadre des qualifications d’un tournoi provincial, catégorie 16 ans, organisé par Tennis Beauce.

Il a disposé en première ronde de Rafael Dion de Granby par la marque de 6-1 et 6-2. Il a ensuite signé une victoire devant Aaron Mecire-Yoinswe (6-2)(6-2) de Laval. Enfin, il a terminé haut la main sa 3e ronde avec des scores de 6-2 et 6-0 devant Émile Coveney de Montréal. Il sera donc du tableau principal présenté au Tennis Beauce les 28 et 29 octobre.

L'autre joueur beauceron inscrit à la compétition, Jean-Pascal Giroux, s’est incliné au 1e tour devant Jacob Bouliane de Rivière-du-Loup (4-6)(7-5)(9-11).