Trois athlètes de la Beauce en nomination

Trois des 37 athlètes en nomination pour le 51e Gala de l’athlète, qui sera présenté par Beneva en novembre prochain, viennent de la Beauce.

Ainsi, le planchiste de snowboardcross, Éliot Grondin, a été sélectionné dans la catégorie Sport individuel International Masculin. Rappelons que le natif de Sainte-Marie est un double médaillé olympique.

Par ailleurs, le Georgien Joshua Roy est en lice de la catégorie Partenaire/coéquipier national. Le hockeyeur, qui a fait ses débuts récemment avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey (LAH), a brillé tout le long du Championnat mondial de hockey junior, qui s'est déroulé en janvier dernier, alors que le Canada a remporté la médaille d’or.

Enfin, la judoka Charline Bourque pourrait obtenir le titre de Découverte féminine de l'année. En septembre, la native de Saint-Alfred a notamment remporté la médaille d’argent dans le cadre des Championnats panaméricains et de l’Océanie.

Outre les athlètes, six équipes et 10 entraîneurs se retrouvent en nomination du gala qui vise à célébrer les performances réalisées dans la dernière année par les sportifs et formations des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Plus de 30 000 $ en bourses seront distribués lors de la soirée du 2 novembre qui se déroulera au Cégep de Limoilou.