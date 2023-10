Le club Perfection-Auto honore l’athlète Simon Leblanc

Le club de hockey Perfection-Auto de Beauce-Etchemin a rendu hommage à l’athlète Simon Leblanc, lors de son match à domicile samedi dernier.

Avant le début de la rencontre, les spectateurs ont pu féliciter sur place le coureur de Saint-Prosper pour ses performances au marathon de Québec, qu'il a remporté au début du mois, et celui de Montréal, où il a fini deuxième.

C'est également lui qui a procédé à la mise au jeu protocolaire de la partie.

Simon Leblanc, qui est aussi enseignant à la polyvalente des Abénaquis, était venu faire un témoignage dans la chambre des joueurs, avant qu'ils ne sautent sur la glace.

Les locaux n'ont pas fait honte à leur invité puisqu'ils ont remporté la partie 6 à 3 devant Lac-Mégantic.

Tirant de l’arrière 0-2 avec un peu moins de cinq minutes joués, le Perfection-Auto a démontré du caractère et marqué trois buts sans riposte. Lac-Mégantic va créer l’égalité, mais trois autres buts sans riposte sont venu sceller l’issue du match.

Jacob Bolduc et Edward Labbé ont marqué chacun deux buts, Jordan Poulin en ajoute un et l’autre but est allé à la fiche de Zachary Jolin qui a aussi obtenu trois passes dans ce match, ce qui lui a valu le titre de joueur du match Thai Zone.

Le Perfection-Auto est sur la route ce week-end.