Belle performance des Dragons malgré la défaite

Malgré une défaite de 28-21, les Dragons ont limité les pénalités et les erreurs, pour livrer une belle opposition aux Estacades de Trois-Rivières qu’ils visitaient le vendredi 20 octobre.

L’une des seules erreurs des Dragons s’est produite en début de match, alors que les Estacades recouvrent un ballon échappé, pour inscrire un touché quelques jeux plus tard. Les Estacades doublent leur avance en début de deuxième quart, puis Mendel Tiabou inscrit le premier touché des Dragons, peu après une superbe longue passe captée par Émile Cloutier.

Les Estacades inscrivent un troisième majeur dans les dernières minutes de la première demie. Les Dragons tentent de répliquer avec une longue passe captée par Matis Bourque qui se rend tout près de la zone des buts, mais manquent de temps pour concrétiser leurs efforts sur le tableau indicateur.

Les Dragons débutent ensuite la deuxième demie en force, avec un botté court récupéré par Nathan Laflamme. Le quart-arrière Alexy Grondin viendra inscrire lui-même deux touchés pour les Dragons. Ce sera donc l’égalité 21-21 durant une bonne partie du dernier quart, mais les Estacades inscrivent le touché décisif avec seulement 13 secondes à faire au match, de sorte que les Dragons terminent leur saison régulière avec une défaite serrée de 28-21.

En plus d’un total de 56 verges par la course dont 2 pour des touchés, le quart-arrière Alexy Grondin a réussi 16 passes en 21 tentatives, dont 1 pour le touché. Mentionnons une longue passe de 72 verges à Émile Cloutier, ainsi que ses 5 passes pour 61 verges à Matis Bourque. Mendel Tiabou a couru 105 verges en 13 portées, en plus de 2 passes captées pour 5 verges et 1 touché.

En défensive, Loghan Vachon (10,5 plaqués, 1 passe rabattue), Jacob Dutil (6 plaqués dont 1 pour perte), Émile Paradis (6 plaqués dont 3 pour perte) et Gabriel Paradis (4 plaqués) ont été les plus sollicités.

Au lendemain de cette défaite, l’entraîneur-chef Carl Dallaire déclarait : « Nous avons disputé un bon match contre les deuxièmes de notre section. Nous voulions nous préparer pour les séries et les entamer avec du momentum. Les Estacades ont réussi à faire ce qu’ils font de mieux, c’est-à-dire courir le ballon et écouler le temps qu’il restait au cadran pour briser l’égalité et terminer le match avec une victoire. J’espère que nous aurons l’opportunité de les réaffronter en séries. »

Pour débuter les séries éliminatoires, les Dragons croiseront le fer contre les Centurions de la Polyvalente Deux-Montagnes, qu’ils visiteront ce vendredi 27 octobre à 19 h 30.