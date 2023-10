De beaux matchs pour les Patriotes malgré la pluie

Les Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin étaient sur le terrain malgré la pluie en fin de semaine.

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles disputaient leur dernière rencontre de la saison régulière dimanche après-midi. Ils recevaient les Wisigoths du Collège Saint-Anne-de-la-Pocatière. Ces derniers ont pris les devants en début de match sur un touché de sureté qui leur donnait l’avance 2-0. Quelques instants plus tard, c’est au tour des Patriotes de profiter du même sort en provoquant un touché de sureté qui nivelait la marque à 2-2. Toutefois, les visiteurs ont rapidement repris les devants dans la rencontre grâce à un botté bloqué des Patriotes retourné pour un majeur et un converti de deux points, ce qui donnait l’avance à 10-2 en faveur des Wisigoths.

Le même scénario s'est répété encore 3 minutes plus tard alors que le Collège Saint-Anne a bloqué un dégagement et recouvré le ballon pour ajouter six points au tableau, suivi par un converti de deux points ce qui portait la marque à 18-2. Les Patriotes ont ajouté un touché de sureté, mais avant la fin de la mi-temps l’offensive des Patriotes échappe le ballon qui sera retourner pour un touché de la part des Wisigoths ce qui mettra fin au 2e quart avec un pointage de 22-4 en faveur des visiteurs.

Dès leur première possession au 3e quart, Noah Quirion rejoint Charles Maheux sur une passe de 30 Verges pour le touché. Les Wisigoths répliqueront à leur tour sur la séquence offensive suivante pour porter la marque à 30-10. Avec une minute à faire au match, Charles Maheux inscrit son deuxième touché de la rencontre sur une course de 50 Verges et un converti de 2 points suivra le majeur pour mettre la marque finale au tableau à 30-18.

Il faut notamment souligner le travail de la défensive des Patriotes en général qui n’ont seulement concédé que deux touchés malgré la pluie qui n’a pas cessée pendant la rencontre, ainsi qu'une interception de Noah Quirion et deux échappés qui ont été récupérés par la brigade défensive.

En Offensive, Charles Maheux avec sa récolte de deux touchés, Christopher Cliche et Pier-Émile Lacasse ont récolté un combiné de plus de 200 Verges au sol sur plusieurs belles courses. Les Patriotes juvéniles ne participeront pas aux séries éliminatoires pour la toute première fois en 10 ans ! Les entraîneurs adjoints Bertrand Jr Nadeau et Sébastien Nadeau ont bien pris la relève de l'entraîneur-chef Jimmy Boulet qui assistait sa conjointe pour la venue de leur deuxième enfant.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets remportent le septième match de leur saison.

Vendredi soir à l'école secondaire des Sentiers de Charlesbourg avait lieu l'avant-dernier match de la saison. L'équipe hôte a rapidement pris les devants en marquant dès leur premier jeu offensif. La réplique ne s'est pas fait attendre non plus. Elliot Poulin lance une longue passe de touché à Alex Champagne dès le deuxième jeu offensif des Patriotes. La marque est alors de 7-7. Avec moins de 3 minutes à faire à la première moitié, Bélanger tirait de l'arrière 28-14. Les Patriotes ont pris les choses en main en réussissant à marquer deux fois, dont un touché inscrit lorsqu'il n'y avait plus de temps au tableau indicateur. Le pointage était donc de 28-28.

Alex Champagne et Zachary Veilleux ont ajouté chacun un touché en deuxième demi. Bélanger n'a ensuite jamais regardé derrière et a fini par gagner avec la marque de 50-35.

Elliot Poulin a terminé la rencontre avec 3 passes de touché et 4 autres majeurs au sol. Il est important de souligner le travail de la ligne offensive. Alexis Gilbert, Malik Branchaud, Antoine Faucher, Gabriel Fortier et Félix-Antoine Maheux ont tous fait d'excellents blocs. En défensives, Olivier Morissette a recouvert un échappé de ballon forcé par Thomas Saint-Pierre qui était partout sur le terrain.

Le prochain match des Patriotes cadets sera le samedi 28 octobre à 10 h contre L'Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon. Ce sera le dernier match de la saison régulière.

Patriotes atomes

Les Patriotes atomes de la Polyvalente Bélanger demeurent invaincus cette saison. En effet, ceux-ci ont conservé une fiche parfaite en affrontant les Corsaires de Pointe-Lévis ce dimanche 22 octobre.

Offensivement, gagner des verges n'était pas chose facile en raison de la forte pluie et de la condition du terrain très glissant. C'est le receveur de passe Loukas Maheux qui a inscrit les deux majeurs pour la troupe de Saint-Martin. Félix-Antoine Bolduc a réussi deux bottés de converti ainsi que deux placements bons pour 3 points chacun.

Défensivement, les Patriotes n'ont rien accordé créant plusieurs revirements pendant la partie. Une mention honorable au demi défensif Tristan Jacques qui a réalisé une interception.

Le calendrier régulier étant terminé, les Patriotes affronteront le Laser de la polyvalente des Sentiers de Charlesbourg qui sont premiers de la section nord, comme les Patriotes dans la section sud le week-end prochain. L'horaire pour le match reste à déterminer, mais la troupe de Saint-Martin sera sur la route pour l'évènement.