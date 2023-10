Début de saison convaincant pour le Garaga Junior de Saint-Georges

L'équipe Garaga Junior de Saint-Georges a remporté une victoire convaincante de 9-2 pour son match d'ouverture, disputé samedi soir au au Centre sportif Lacroix-Dutil, contre les Appalaches de Thetford-Mines.

Après un lent début de partie et quelques punitions, le club beauceron a pris son air d'aller en 2e période avec une avance de 3-0.

Ensuite en 3e période, l'équipe a explosé avec six buts contre deux pour l'adversaire.

Le capitaine Frédérick Boudreault a mené charge avec deux buts et quatre passes et à son premier match junior, William Patry, a enfilé trois buts et complété deux passes. De plus, Zachael Boucher et Alec Poulin ont chacun inscrit un but et deux aides.

Le Garaga Junior sera à Lac Mégantic samedi pour son deuxième match de la saison.

Nouvelle défaite de l'Assurancia

Le club l’Assurancia de Saint-Georges a encaissé une nouvelle défaite, dimanche, devant Les Beaucerons au Centre Caztel de Sainte-Marie, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

L'équipe s'est inclinée au compte de 9 à 5.

Malgré la performance du gardien Mika Gonthier Bernard qui a connu une excellente sortie avec 41 arrêts sur 49 lancers, « nous avons été affreux », a mentionné l'entraîneur Robert Villeneuve, après la rencontre.

Le prochain match sera à domicile ce samedi 28 octobre, à 20 h 30, contre les Bulldogs de Saint-Joseph.