Une fin de semaine en demi-teinte pour le Perfection Auto

Le Perfection Auto de Saint-Prosper était en déplacement à East-Broughton ce vendredi 20 octobre et à domicile contre Saint-Victor le lendemain.

Le vendredi à East-Broughton, le Perfection-Auto a perdu par la marque de 2 à 1. Seul Marc-Antoine Poulin a trouvé le fond du filet pour les visiteurs.

« Ce fut un match où notre énergie était à zéro. Défensivement on a fait le travail, mais on a mal travaillé pour le reste » a noté Stéphane Poulin, l’entraîneur-chef.

Cependant le lendemain, le Perfection-Auto pouvait se reprendre et retrouvait Saint-Victor pour la première fois depuis la série finale de l’an dernier.

Ce fut un bon match axé sur la vitesse et le Perfection-Auto l’emporte par la marque de 3 à 1. Edward Labbé s'est illustré en marquant 2 buts et réalisant 1 passe.

« Je suis content on est sorti fort et on a vite oublié notre performance de la veille. J’avais l’impression qu’on était au mois de février tellement l’équipe a bien exécuté le plan de match » a ajouté à nouveau Stéphane Poulin.

Prochain match vendredi 27 octobre à Coleraine et samedi 28 octobre le Perfection-Auto va accueillir Saint-Georges 19 h au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Avec la collaboration de Stéphane Poulin.