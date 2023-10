Condors Hockey: Charles-Étienne Hébert mis à l'honneur pour son 100e match

Le joueur des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Charles-Étienne Hébert a fêté, ce jeudi 26 octobre, son 100e match au sein de l'organisation.

Arrivé lors de la première saison des Condors en 2020-2021, Charles-Étienne s’est rapidement fait remarquer grâce à son habileté à marquer des buts.

En 2022-2023, Charles-Étienne a terminé au 1er rang des buteurs de la LHJAAAQ avec une récolte de 41 buts en 48 matchs.

Le hockeyeur originaire de Lévis avait disputé 99 rencontres consécutives avant de subir une blessure qui l’a maintenu à l’écart du jeu pendant 3 matchs.

En 100 parties avec les Condors, Charles Étienne Hebert a inscrit 70 buts, dont 21, en avantage numérique en plus d’ajouter 49 mentions d’aides tout en ayant passé 130 minutes au cachot en maintenant un différentiel de +28. Il est présentement au 2e rang des joueurs actifs pour le plus grand nombre de buts en carrière et au 4e rang derrière Dylan Champagne pour le plus grand nombre de points.

Le #29 a aidé les Condors à atteindre la finale de la coupe NAPA lors des deux dernières saisons, en plus d’avoir été invité au match des Étoiles de la LHJAAAQ en 2022-2023. Il est au premier rang chez les Condors avec 5 tours du chapeau, dont un match de 4 buts.

Il n'est qu'à une passe de devenir le 2e membre du "Club 50/50" des Condors après Alexandre Lamarre.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.