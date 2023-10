Hockey du Cool-FM: un gain par tirs de barrage

Le Cool FM n'avait qu'un seul match cette fin de semaine et il était sur la route à Rivière-du-Loup. Après une fin de semaine sans victoire, le Cool FM avait la tête à la vengeance contre les 3L.

Malgré une domination au chapitre des tirs par les locaux, St-Georges ont pu compter sur un Sébastien Auger en grande forme et parvient à battre les 3L 5-4 en tirs de barrage.

En première période, le Cool FM se fait bombarder par les 3L. L'équipe du bas St-Laurent effectue 22 lancers dans le premier vingt minutes, mais Sébastien Auger ne cède rien en stoppant tous les lancers des locaux. Les arbitres sont généreux en avantages numériques, les deux équipes profitent de nombreuses occasions, mais seul le Cool FM en profite en 1re période. En 5 contre 3, Mathieu Gagnon met une rondelle au filet qui rebondit sur la jambière du gardien Montpetit jusque sur la palette de Maxime Lacroix qui complète facilement. 20 secondes plus tard, toujours avec un homme en plus, Yannick Tifu récupère une rondelle dans le haut de l'enclave et dégaine rapidement afin de surprendre le gardien dans le haut du filet. C'est alors 2-0.

La deuxième période appartient aux 3L qui inscrivent 3 filets dont 2 fois en avantage numérique. Maxime Guyon prend un tir que Auger aimerait revoir, puis Félix Boivin effectue un tir frappé précis dans le coin inférieur du filet et finalement, Michael Ward complète un tic-tac-toe avec Asselin et Guyon. Au travers ceci, André Thibault et Guillaume Morin se livre un furieux combat où de nombreux coups atteignent la cible.

En 3e période le Cool FM réussi à créer l'égalité. Benjamin Lagarde continue d'impressionner la ligue avec un autre magnifique but alors qu'il prend un tir très précis dans le haut du filet d'Étienne Montpetit. Lagarde continue de terroriser les gardiens adverses, cette fois en avantage numérique alors que Pierre-Luc Veillette lui remet la rondelle en transversal devant le filet. Lagarde n'a qu'à compléter dans une cage béante. En toute fin de match, le 3L bénéficie d'une suppérioté numérique et Maxime St-Cyr égalise la marque d'un tir parfait.

La prolongation voit plusieurs avantages numériques encore une fois, mais personne n'en profite et le match se dirige vers les tirs de barrage. La séance de tirs se rend jusqu'aux 4e tireur alors que Philipe Hudon inscrit le seul but et procure la victoire au Cool FM.



Les avantages numériques: St-Georges 3/6, Rivière-du-Loup 3/8

Les tirs: St-Georges 33 (9-13-9-2), Rivière-du-Loup 49 (22-13-6-8)

Les trois étoiles

1- Maxime Guyon RDL (1b 2p)

2- Benjamin Lagarde STG (2b 1p)

3- Jannick Asselin RDL (2p)



Le Cool FM disputera une partie sur la route vendredi soir à Laval avant de retrouver son domicile samedi soir à 19 h 30 alors que l'Assurancia de Thetford seront les visiteurs au Centre Sportif Lacroix-Dutil.