Un seul match remporté par les Lynx hockey

Le Perfection-Auto a participé à deux matchs en fin de semaine et termine avec une victoire et une défaite. Tout d'abord, c'est avec une victoire de 7 à 3 à Coleraine que les hommes de Stéphane Poulin débutent leur fin de semaine. Justin Dubé a inscrit un but et deux passes, Marc-Antoine Poulin aussi a marqué un but et est nominé le joueur du ...