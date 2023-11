Les Chevaliers méritaient mieux

Un autre gros test attendait les Chevaliers hier soir. Après avoir affronté les meneurs au classement général à deux reprises, le weekend dernier, Lévis recevait l’équipe qui occupe la deuxième position du circuit Lévesque. Ils ont subi une défaite crève-cœur de 3 à 2, devant une foule de 592 personnes.

L’entraîneur-chef, Pier-Luc Giguère ne pouvait en demander plus à ses joueurs. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont tout fait sur la glace sauf gagner. Ses protégés ont disputé un match quasi parfait. Ils ont démontré de l’intensité tout au long du duel.

Aucun but n’a été inscrit en première période. Les locaux ont dirigé 9 lancers pendant l’engagement. Les plus belles chances de marquer viennent des Chevaliers. Le gardien adverse a effectué plusieurs gros arrêts dont lors d’un avantage numérique. Celui-ci vole un but à Charles-Albert Pouliot avec un beau déplacement.

Au début du deuxième engagement, les lévisiens ne ralentissent pas le rythme. À mi-chemin dans le match, ils dominent 22 à 7 au chapitre des lancers. Les représentants de Chaudière-Appalaches ouvrent le pointage. Lors d’un désavantage numérique, Jacob Boucher installé derrière son filet aperçoit Maxime Lambert complètement seul à la ligne bleue adverse. Ce dernier ne manque pas sa chance. Il déjoue le gardien à 17:03. Il s’agit du 8e but de la saison pour le capitaine des Chevaliers. Durant ce même avantage numérique, Yoan Tassé nivelle le pointage alors qu’il ne restait que 53 secondes à la période. Les deux équipes retraitent au vestiaire à égalité 1 à 1.

Le troisième vingt est bien partagé entre les deux équipes. Après avoir passé de longues minutes en zone adverse, les Chevaliers marquent à 8:43 lorsque Josh Demers redonne les devants à son équipe. L’attaquant des Chevaliers récupère un disque libre près du gardien pour marquer son 3e but de la campagne. Alexandre Dallaire et Dereck Asselin obtiennent les aides. Les Vikings profitent encore une fois de leur avantage numérique et remettent les deux équipes à égalité. Charles Desmet reçoit une belle passe de Yoan Tassé derrière le filet pour déjouer Philippe Boucher. Olivier Bertrand-Metcalfe des Vikings brise l’égalité à 16:11. Les Chevaliers ont bien essayé d’égaliser le match mais c’est peine perdue. Les Chevaliers ont dirigé 40 lancers. C’est 8 de plus que leurs visiteurs.

Les trois étoiles RDS sont Olivier Bertrand-Metcalfe des Vikings, son coéquipier, Derik Brouillard, et Maxime Lambert des Chevaliers.

Les Chevaliers disputeront cinq de leurs six matchs du mois de novembre à la maison. Le tout se poursuivra le 10 novembre lors de la visite des Riverains du Collège Charles-Lemoyne.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA