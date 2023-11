Sainte-Marie confirme sa première place au classement général

Trois rencontres étaient à l’affiche ce week-end dans le calendrier de la Ligue de hockey Côte-Sud.

Meneur au classement de la section Ouest et du classement général, le Giovannina de Sainte-Marie a connu les joies de la victoire le vendredi 10 novembre, tout comme les Hunters de Saint-Prosper qui ont eu besoin de la prolongation pour l’emporter sur Saint-Charles.

Dans la dernière rencontre au programme dimanche après-midi, les Mercenaires de Lotbinière n’ont fait qu’une bouchée du Décor Mercier de Montmagny, l’emportant 7-3 dans une rencontre présentée à l’aréna de Saint-Gilles.

Sainte-Marie triomphe du Plastiques Moore

Dans le premier match de la fin de semaine présenté vendredi soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, un but et deux aides de Samuel Landry ont conduit le Giovannina vers un gain de 5-2 devant le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Les visiteurs ont amorcé la rencontre en force avec deux buts dès la période initiale, les deux premiers de la saison de Mathias Potvin qui a d’abord donné les devants 1-0 aux siens lors d’un avantage numérique à 3:06 avant de doubler l’avance des siens lors d’une autre supériorité numérique à 18:49, sur une passe du capitaine Charles Dulac-Simard.

Le Giovannina a pris le contrôle du match avec cinq buts sans réplique par la suite. Nicolas Létourneau et Jason Breton ont profité, eux aussi, d’avantages numériques à 8:33 et 19:21 en période médiane pour créer l’égalité 2-2. Puis à 7:47 en troisième, Philippe Leclerc a donné les devants 3-2 aux locaux avec le seul filet de la rencontre inscrit à forces égales.

Samuel Landry a porté la marque 4-2 lors d’une infériorité numérique, un but marqué sans aide à 9:42, puis William Dumont, avec son 6e de la campagne alors qu’un adversaire était au cachot, a complété pour les vainqueurs à 16:11.

Soulignons que le Giovannina a dominé 46-31 au chapitre des tirs au but, cette rencontre étant présentée devant une excellente foule de 458 spectateurs.

La fusillade sourit aux Hunters

Devant 237 personnes réunies à l’aréna de Saint-Charles vendredi soir, également, Jérémie Roy s’est distingué avec un tour du chapeau, menant les Hunters de Saint-Prosper vers un gain de 6-5 en fusillade sur les Éperviers de Saint-Charles qui subissaient ainsi un troisième revers de suite.

Fidèles à leurs habitudes, les Éperviers ont pris les devants 2-0 en première moitié de l’engagement initial, Charles Bergeron à 5:18 et Bryan Groleau à 9:31 marquant tour à tour à la faveur d’avantages numériques. Jérémie Roy a rétréci l’écart avec son 4e de l’année à 17:45 avant de donner les devants aux siens avec deux buts en moins d’une minute à 4:21 et 5:02 en deuxième. Cédric Poulin portait la marque 4-2 en faveur des Prospériens à 19:21 et Bryan Lemieux a inscrit le 5e but des visiteurs lors d’un avantage numérique en début de troisième.

Tirant donc de l’arrière 2-5, les joueurs des Éperviers se sont retroussé les manches et inscrit trois filets en une minute en milieu d’engagement, forçant ainsi la tenue de la prolongation. Vincent Blackburn à 9:47, Patrick Labbé à 9:58 et Keven Dupont, à 10:46, ont tour à tour marqué pour les Éperviers qui avaient dirigé 16 tirs vers le filet adverse lors de ce seul 3e engagement contre 5 pour les Hunters.

En fusillade, Jérémie Dubé et Gabriel Beaudoin ont trompé la vigilance du gardien Louis Carrier-Perreault, Dylan Asselin-Racine et Jessy Croteau ne pouvant déjouer Léo Deblois qui a bloqué 50 des 55 tirs dirigés vers lui.

Les Mercenaires explosent à domicile

Devant 280 spectateurs réunis dimanche après-midi à l’aréna de Saint-Gilles, des performances de six points de Jason Pitt (3-3-6) et de quatre points de Thomas Vallières (1-3-4) ont conduit les Mercenaires de Lotbinière vers un gain sans équivoque de 7-3 devant le Décor Mercier de Montmagny, dimanche après-midi.

Chaque équipe a inscrit deux buts en première, Justin Bernier donnant les devants au Décor Mercier dès la 3e minute de jeu. Maxime Paquet a créé l’égalité quatre minutes plus tard et après qu’Alex Jalbert eut redonné une avance d’un but aux visiteurs à 14:16, Thomas Vallières a de nouveau égalé la marque à 18:52.

Les Mercenaires ont pris les devants par trois buts lors de la période médiane avec des filets sans réplique de Jason Pitt dès la 19e seconde de jeu et de Laurent Demers, à 1:09, puis d’Adam Veilleux à 17:07.

Ayant déjà quatre points à sa fiche, Jason Pitt a mis le match hors de la portée des visiteurs en inscrivant deux autres buts en moins d’une minute en début de troisième pour compléter son tour du chapeau. Il a d’abord complété une manœuvre de Thomas Vallières et Jason Bêty à 3:23, avant de porter la marque 7-2 en faveur des siens à 4:06.

Justin Bernier, dans une cause perdante, a inscrit le dernier but du Décor Mercier, son deuxième de la rencontre, à 10:55.

Prochains matchs

Soulignons qu’un calendrier de six rencontres sera à l’affiche ce week-end. Trois de ceux-ci auront lieu le vendredi 17 novembre : Saint-Damien visitera Montmagny (20 h 30), Saint-Charles recevra Saint-Jean-Port-Joli (21 h) et enfin, Sainte-Marie affrontera Saint-Joseph à 21 h également. Le lendemain, Saint-Damien visitera le Pavage Jirico au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli à 20 h et dimanche après-midi, nous aurons droit aux affrontements entre Saint-Prosper et Lotbinière (15 h) et Saint-Joseph qui rendra visite à Sainte-Marie à 16 h.

Comme on le mentionnait précédemment, le Giovannina de Sainte-Marie domine la section Ouest avec 9 points, deux de mieux que Saint-Joseph. Saint-Prosper et Lotbinière suivent avec 6 points. Dans l’Est, le Pavage Jirico est en tête avec 8 points, un de mieux que Montmagny et Saint-Charles. Saint-Damien ferme la marche avec seulement deux points en cinq matchs.

Rédaction : Serge Lamontagne, relationniste