Trois victoires pour le Canam Beauce-Appalaches

Les cinq équipes du Canam Beauce-Appalaches étaient en action cette fin de semaine. Ces dernières ont ramené trois victoires sur les cinq parties.

Les M13 AAA, Élite et M15 AAA ont eu un week-end prolifique.

L’équipe M13 AAA était en visite à Montmagny contre les Corsaires de Pointe-Lévy. Les joueurs du Canam ont fait preuve de détermination et caractère dans cette partie. Tirant de l’arrière 4 à 0 avec 5 minutes à jouer en deuxième période, le Canam revient en force. Louis-Joey Poulin marque en fin de deuxième période pour diminuer l’écart 4 à 1. Thomas Renaud, Malix Marois et Charles Groleau marquent en troisième période et la partie se termine 4 à 4.

Un travail d’équipe qui porte fruits. Le travail de Charles Groleau, Pierrre-Olivier Bernard et Lucas Valdron à 3 contre 5 en fin de match est exceptionnel. Alexandre Demers est revenu en force en 3 ième pour fermer la porte aux Corsaires.

C’est au centre Sportif Lacroix-Dutil que les M13 Elite recevaient l’équipe des Estacades de la Mauricie. Loic Fortin marque deux buts en première période pour donner les devants 2 à 0. Le Canam revient aussi fort en période médiane avec des buts de Zachary Labonté et Olivier Tanguay. L’équipe de la Mauricie est incapable de revenir dans la rencontre qui se termine 4 à 1 pour le Canam.

C’est au centre Frameco en ce dimanche 12 novembre que les As de Québec étaient en visite contre les M15 AAA. Les As s’inscrivent au tableau en avantage numérique en début de rencontre mais Simon Delarosbil vient créer l’égalité avant d’entrer au vestiaire. Ludovic Doyon surprend le gardien adverse en désavantage numérique en début de deuxième période mais les As reviennent en avantage numérique en début de troisième période. Hugo Bergeron donne la victoire en fin de rencontre au Canam.

Les M15 Elite recevait Les As de Québec au Centre Sportif Lacroix-Dutil. Les As s’inscrivent au tableau en début de deuxième période pour prendre les devants 1 à 0. Malheureusement, la troisième période appartient au As avec 3 buts sans réplique et le Canam s’incline 4 à 0.

Les Harfangs de Sherbrooke étaient de passage au centre Frameco en fin de semaine dernière, contre les M17 AAA. Maverick Labonté et William Lessard donne les devants 2 à 0 à l’équipe locale en début de rencontre. Les Harfangs reviennent avec force et 5 buts consécutifs leur donnent une avance de 5 à 2. Dominic Bolduc marque pour diminuer l’écart mais le temps manque à nos M17 AAA et ils s’inclinent 6 à 3.

Avec la collaboration de Pierre Poulin