Les Chevaliers s'inclinent en prolongation

Les Chevaliers de Lévis étaient en action, ce vendredi 17 novembre contre les Riverains du Collège Charles-Lemoyne.

Un but de Maxime Ly en avantage numérique en période de prolongation a brisé une égalité de 1 à 1 et a causé la perte des Chevaliers.

Malgré que les Chevaliers aient dominé 36-18 au chapitre des lancers, les locaux se sont inclinés devant eux. Les unités spéciales ont joué un rôle important dans le duel. Alors que les représentants de Chaudière-Appalaches ont été incapables de marquer lors de trois avantages numériques, leurs rivaux ont profité de leur seule chance en pareille situation.

En regardant les statistiques des équipes avant la rencontre, on s’attendait à un match serré. En plus d’avoir sensiblement le même nombre de points au classement général, les deux équipes préconisaient le même style de jeu. Nous avons dû attendre en deuxième période pour voir une équipe noircir la feuille de pointage.

Les Gaulois ont inscrit un but dès la 44e seconde lorsque Lou-Félix Morin est laissé seul dans l’enclave. Son tir a raison d’Antoine Proulx du côté du bâton. Les Chevaliers égalisent le pointage à 3:49 lorsque le lancer d’Emerik Paris de la ligne bleue se faufile entre plusieurs jambières et touche le fond du filet. Il s’agit du premier but de la saison pour le vétéran défenseur des Chevaliers.

Les joueurs de Pier-Luc Giguère ont bien essayé d’offrir une troisième victoire de suite à leurs partisans. Ils ont dirigé 15 lancers contre 3 au dernier engagement. Il faudra donc une période de prolongation pour couronner un vainqueur.

En prolongation, les locaux écopent de leur seule pénalité du match. Ils offrent un avantage numérique à un bien mauvais moment à leurs adversaires. Ces derniers ne manquent pas leur chance. Maxime Ly clos le débat grâce à un bon tir sur réception qui ne donne aucune chance au cerbère des Chevaliers.

Les Chevaliers pourront se reprendre dès dimanche le 19 novembre prochain alors que les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup seront les visiteurs à compter 13 h 30.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile :Emerik Paré des Chevaliers;

2e étoile :Benjamin Colbert des Riverains;

3e étoile : Nathan Langlois des Chevaliers.

Avec la collaboration d'Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA