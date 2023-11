Restaurer notre hockey: un match en bleu pour les Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches porteront le ruban bleu lors du match les opposant au Collège Français de Longueuil le samedi 25 novembre afin de montrer leur soutien et leur engagement envers la campagne Restaurer notre hockey initiée par Hockey Québec.

Cette rencontre sera l'occasion de mettre en lumière les valeurs prônées par la campagne. « Les joueurs arboreront le ruban bleu sur leur bâton, symbole du mouvement, dans le but de sensibiliser à l'importance du respect, de l'intégrité, de la diversité et de l'inclusion dans le hockey », a souligné l’entraîneur-chef Jonathan Ferland.

Portée par Hockey Québec, cette initiative s'inscrit dans la continuité du changement de culture amorcé par la Fédération depuis plusieurs années. « Le Cégep Beauce-Appalaches est enthousiaste à l'idée de participer activement à ce mouvement qui reflète ses valeurs et aspire non seulement à incarner ces principes sur la glace, mais également à encourager d'autres équipes à s'engager dans la promotion d'un hockey respectueux et inclusif », a déclaré Daniel Laflamme, directeur adjoint des études et de la vie étudiante.

Tout au long du mois de novembre, Hockey Québec encourage les équipes juniors à rejoindre le mouvement en organisant des matchs en bleu lors d’une partie locale et en affichant fièrement le ruban bleu dans le but de promouvoir un environnement sain, sécuritaire et plaisant pour tous les participants.