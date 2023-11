Beaucoup d’action et de buts ce week-end dans la LHCS

Un calendrier complet de six rencontres était présenté ce week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud. L’offensive était à l’honneur vendredi soir alors que dans les trois matchs présentés, pas moins de 32 buts inscrits dans les trois matchs à l’affiche.

La tendance s’est poursuivie samedi et dimanche alors que 24 buts en temps réglementaire ont été inscrits en trois matchs, une de ces rencontres se terminant en fusillade.

Victoire écrasante du Plastiques Moore

Après un début de saison difficile, les joueurs du Plastiques Moore de Saint-Damien se rendaient à l’aréna de Montmagny dans l’espoir de renverser la vapeur et connaître une belle performance, ce qu’ils ont fait en signant une victoire écrasante de 9-1 devant le Décor Mercier. Jean-Maxime Bond avec six points, Charles Dulac-Simard avec 5 et Christopher Sénéchal avec quatre ont mené l’attaque des vainqueurs.

Après qu’Olivier Coulombe eut ouvert la marque pour les locaux à 10:52, le Plastiques Moore a pris le contrôle du reste de l’engagement avec trois buts sans réplique, soit deux de Charles Dulac-Simard entrecoupés par le 3e de la saison de Raphaël Corriveau à 17:08.

Les Bellechassois ont creusé l’écart avec deux autres buts sans réplique en période médiane, Jean-Maxime Bond à 4:41 puis Xavier Martel, avec son premier de l’année à 10:46, portant alors la marque 5-1 en faveur des visiteurs qui n’ont pas relâché la pression avec quatre autres buts en troisième.

Christopher Sénéchal avec deux buts rapides en début d’engagement, Charles Dulac-Simard avec son troisième de la rencontre à 4:52 et Marc-Antoine Aubé avec son premier de la saison à 7:20, ont marqué les autres filets du Plastiques Moore qui a dominé 42-37 au chapitre des tirs au but.

Saint-Charles retrouve le chemin de la victoire

Après avoir subi la défaite à leurs trois dernières rencontres, les Éperviers de Saint-Charles ont retrouvé le chemin de la victoire en signant un gain de 6-3, à domicile, sur le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir.

Patrick Labbé à 10:34, Dylan Asselin Racine à 12:02 et Vincent Blackburn à 13:42 ont donné les devants 3-0 aux Éperviers en première période. Nicolas Lamarre a rétréci l’écart 3-1 avec son 2e de la saison en deuxième, puis Olivier Patry a redonné une avance de trois buts aux locaux dès la 40e seconde de jeu en troisième.

Mathieu Bélanger a de nouveau rétréci l’écart pour le Pavage Jirico à 9:11, mais Étienne Picard, lors d’un avantage numérique à 10:46, portait la marque 5-2 en faveur des Éperviers. Mathieu Bélanger a tenté de redonner vie aux visiteurs avec son deuxième du match à 16:29, mais Charles Bergeron a scellé l’issue du match en marquant le dernier but de la rencontre dans un filet désert à 19:06, un but inscrit sans aide.

Sainte-Marie s’impose à Saint-Joseph

Dans le premier match d’une série aller-retour entre les deux équipes de la Beauce présenté vendredi soir au Centre Frameco de Saint-Joseph, une poussée de quatre buts en fin de deuxième a permis au Giovannina de Sainte-Marie d’effacer un recul de deux buts, en route vers un gain de 8-5 devant le Familiprix. 463 personnes assistaient à cette rencontre.

Après que Félix-Antoine Chabot eut donné les devants aux visiteurs lors d’un avantage numérique à 3:25 en première, les locaux ont répliqué avec deux buts rapides en milieu d’engagement, soit ceux de Denis Nadeau et Louis-Antoine Rochette, leurs premiers de la saison.

Christopher Nadeau a créé l’égalité à 4:35 en deuxième, puis les joueurs du Familiprix se sont donné un coussin de deux buts alors qu’Olivier Lafontaine et Jacob Jacques profitaient tour à tour d’avantages numériques à 7:13 et 8:21 pour ainsi se donner une avance de 4-2.

Le ciel est ensuite tombé sur la tête du Familiprix alors que les Mariverains ont explosé avec quatre buts en un peu plus de deux minutes, en fin d’engagement, pour prendre les devants 6-4. Olivier St-Cyr et Philippe Leclerc, avec deux buts chacun, ont été les marqueurs du Giovannina qui ont maintenu le pointage 6-4 jusqu’en fin de troisième alors que Samuel Landry portait la marque 7-4 à 16:51.

Gabriel Perreault a rétréci l’écart 7-5 à 18:01, mais Christophe Nadeau a complété la marque avec le 8e but des vainqueurs dans un filet désert à 19:40.

Un blanchissage pour le Pavage Jirico

Forts de leur victoire à Montmagny la veille, les joueurs du Plastiques Moore se rendaient à Saint-Jean-Port-Joli samedi soir afin d’y affronter le Pavage Jirico qui souhaitait rebondir à la suite de son revers de la veille à Saint-Charles. Menés par le brio de leur gardien Félix-Antoine Leblond qui a repoussé les 26 tirs dirigés vers lui, le Pavage Jirico a signé un gain de 6-0 devant les Bellechassois.

Après que Charles Hébert eut donné les devants aux siens avec un but sans aide à 1:51 en 1re, les locaux ont ajouté trois filets en période médiane : Frédérick Couture a porté la marque 2-0 à 2:59 puis Hébert, avec son 2e du match, a porté la marque 3-0 à 10:19 sur une passe de Dionne.

Édouard Ouellet a creusé l’écart 4-0 avec son 5e de la saison assisté de Nicolas Lamarre à 16:48 et le Pavage Jirico a complété la marque avec deux autres buts en 37 secondes en fin de troisième, soit ceux de Louis-Charles Hallé à 15:05 et le second du match d’Édouard Ouellet à 15:42.

Festival offensif dans Lotbinière

Deux matchs étaient à l’affiche le dimanche 19 novembre. Dans un festival offensif présenté à l’aréna de Saint-Gilles, un tour du chapeau de Jason Pitt a conduit les Mercenaires de Lotbinière vers un gain de 7-5 sur les Hunters de Saint-Prosper.

Stéphane Pruneau a donné les devants aux Hunters lors d’un avantage numérique à 4:52 en première, mais Adam Drolet et Jordan Hewey ont permis aux Mercenaires de terminer l’engagement avec un avantage de 2-1 qui s’est accru lorsque Jordan Hewey a inscrit son premier but de la rencontre à 1:08 en deuxième.

Hugo Hébert, sur le coup de la 12e minute de jeu, puis Bryan Lemieux avec son 4e de la saison à 14:45, ont ramené les deux équipes à la case départ, ce qui laissait entrevoir une excellente troisième période lors de laquelle William Poulin a même donné l’avance aux visiteurs à 1:26.

Les Mercenaires ont ensuite pris le contrôle avec trois buts consécutifs, à commencer par le deuxième de la saison de Jason Bêty qui a créé l’égalité à 2:18, un but sans aide. Jordan Hewey, avec des deuxième et troisième du match inscrits en l’espace de 62 secondes (8:35 et 9:43), a donné les devants pour de bon aux Mercenaires qui ont vu Jean-Pierre Morin rétrécir l’écart à un seul but à 12:30.

Mickaël Bélanger a scellé l’issue match en inscrivant le 7e but des Mercenaires, sans aide lui également, dans un filet désert à 18:41.

Le Familiprix prend sa revanche en fusillade

Dans le dernier match de la fin semaine présenté au Centre Caztel de Sainte-Marie dimanche après-midi, le Familiprix de Saint-Joseph visitait le Giovannina dans le match-retour de la série entre les deux équipes beauceronnes. Après s’être inclinés à domicile vendredi soir, les Joselois se sont retroussé les manches et ont soutiré un gain de 4-3 en fusillade.

Félix-Antoine Chabot a inscrit le premier but du match à 4:25 en première, mais Maxime Cliche a créé l’égalité à 13:39. L’échange de buts s’est poursuivi en deuxième alors que Samuel Landry redonnait les devants au Giovannina à la faveur d’un avantage numérique à 13:56. Mais encore là, la période s’est terminée sur un pied d’égalité après que Pierre-Olivier Rochette eut inscrit son troisième de la saison à 18:07.

Jacob Roy a profité à d’un avantage numérique pour redonner une fois de plus les devants au Giovannina à 9:57, mais Maxime Plante a créé l’égalité à 17:31, lui aussi lors d’une supériorité numérique, forçant ainsi la tenue d’une période supplémentaire. Après une prolongation sans but, une fusillade s’avérait nécessaire pour départager les deux équipes et c’est finalement Maxime Plante qui a permis au Familiprix de l’emporter, étant le seul à marquer en cette circonstance.

Prochains matchs

Soulignons que cinq rencontres seront à l’affiche le week-end prochain dans la LHCS. Le vendredi 24 novembre, Saint-Prosper recevra la visite du Familiprix de Saint-Joseph à 20 h et à compter de 20 h 30, Saint-Jean-Port-Joli sera confronté au Décor Mercier à l’aréna de Montmagny.

Le premier affrontement 100 % bellechassois aura lieu le samedi 25 novembre alors que les Éperviers de Saint-Charles visiteront le Plastiques Moore à Saint-Damien.

Saint-Prosper rendra la pareille au Familiprix en visitant ces derniers dimanche après-midi au Centre Frameco de Saint-Joseph. Enfin, Sainte-Marie se rendra à l’aréna de Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires.

Après les rencontres du dernier week-end, Saint-Jean-Port-Joli occupe momentanément la tête de la division Est avec 10 points en huit matchs, un de mieux que Saint-Charles et trois de mieux que Montmagny. Saint-Damien a quatre points en sept rencontres.

Dans l’Ouest, Sainte-Marie trône seul en tête avec 12 points en huit matchs, trois de mieux que Saint-Joseph et quatre de plus que Lotbinière. Saint-Prosper ferme la marche avec six points en autant de parties.

Rédaction: Serge Lamontagne, relationniste LHCS